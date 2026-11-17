राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड अब कहां है? नेता विपक्ष ने दिया यह जवाब; किस बात पर आया जिक्र
मां सोनिया गांधी की किताब लॉन्च कार्यक्रम में राहुल गांधी ने गर्लफ्रेंड का जिक्र किया। इसके बाद उनसे सवाल भी पूछा गया कि अब उनकी गर्लफ्रेंड कहां है? इस पर नेता प्रतिपक्ष ने क्या जवाब दिया…
राहुल गांधी की निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर सवाल उठता रहा है। कई बार यह दावे किए गए हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, कहां है? सोमवार को जब राहुल गांधी ने अपने भाषण में अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया तो यह सवाल राहुल गांधी से भी पूछा गया कि उनकी गर्लफ्रेंड अब कहां है? राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया। मौका था राहुल गांधी की मां, सोनिया गांधी के संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के लॉन्च कार्यक्रम का। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने जीवन के तमाम उन पहलुओं से पर्दा हटाया, जिसके बारे में अभी तक लोगों को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है।
रेस्टोरेंट में गर्लफ्रेंड को ले जाने का जिक्र
सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी की लंदन के एक रेस्तरां में हुई पहली मुलाकात से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। राहुल गांधी ने बताया कि उनके परिवार में यह कहानी सुनाई जाती रही है कि उनके माता-पिता पहली बार ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित ‘वर्सिटी रेस्तरां’ में मिले थे। उन्होंने बताया कि कई साल बाद वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी रेस्तरां में गए थे। जब राहुल गांधी कार्यक्रम से निकल रहे थे उनसे किसी ने पूछा कि राहुल गांधी एक अंतिम सवाल। अब वह गर्लफ्रेंड कहां है? इसके जवाब में पहले तो राहुल गांधी मुस्कुराए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह गर्लफ्रेंड अब फ्रेंड है।
भावुक नजर आए राहुल गांधी
इस मौके पर राहुल गांधी भावुक भी नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि अचानक, हमने अपनी मुख्य आधार, इंदिरा गांधी को गोली खाते देखा। फिर हमने अपने सबसे बड़े आधार, राजीव गांधी को चिथड़े-चिथड़े होते देखा। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी मां से अक्सर इस बात पर बहस होती है। उनकी याददाश्त बहुत तेज है। वह कभी कुछ नहीं भूलतीं, सिवाय एक चीज के। अगर आप उनसे पूछें कि पापा की मौत के समय क्या हुआ था? तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। किताब में आपने जो पढ़ा है, उसे मेरी बहन और उन्होंने मिलकर तैयार किया है। उनका यह शानदार जीवन, उनका यह अद्भुत प्यार, एक ही दिन में खत्म हो गया। तो यह किताब के बारे में है वह मेरे पिता से जुड़ी थी और मेरे पिता उससे जुड़े थे। फिर मेरे पिता चले गए, और उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई। एक अलग मां। वह हंसमुख मां, वह मुस्कुराती हुई मां, कहीं खो गई। एक नई मां सामने आईं।
सोनिया ने बताया क्यों लिखी किताब
इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इस किताब को लिखने की वजह यह है कि मेरे परिवार, मेरी सास, मेरे पति, मेरे बेटे, मेरी बेटी और मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसमें से ज्यादातर बातें बिल्कुल सच नहीं हैं। असल में, हम जैसे हैं, उसका इन बातों से कोई लेना-देना नहीं है। राजनीति में मेरे साथियों और दोस्तों ने भी शायद ऐसा ही अनुभव किया होगा। आपके बारे में तरह-तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं, झूठ फैलाए जाते हैं और ऐसी बातें कही जाती हैं जो सच से कोसों दूर होती हैं। मैंने सोचा कि यह अपनी भावनाओं को सामने लाने का एक जरिया हो सकता है कि अपने परिवार के बारे में जो कुछ मैं जानती हूं, उसे साझा करूं और शायद लोग मेरी कहानी सुनने के लिए भी तैयार हों।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।