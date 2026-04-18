भाई ने बनाए संबंध, बहन ने डाला धर्मांतरण का दबाव? अब नहीं मिल रहा निदा खान का ठिकाना
TCS नासिक में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का बड़ा मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी निदा खान फरार है और पुलिस ने HR हेड समेत 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पढ़ें IT सेक्टर के इस बड़े स्कैंडल की पूरी खबर।
आईटी दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नासिक ब्रांच में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी निदा खान कथित तौर पर पिछले एक हफ्ते से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसका पति उसकी लोकेशन को लेकर पुलिस को गुमराह कर रहा है।
पति के बदलते बयान और पुलिस की तलाश
निदा खान पहले TCS नासिक में काम करती थी। उसका तबादला दो महीने पहले मुंबई के मलाड और हीरानंदानी ऑफिस में कर दिया गया था। यह तबादला उसके पति, मोइन नवीद इकबाल खान को मुंब्रा (ठाणे) में अमेजॉन वेब सर्विसेज (AWS) में लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की नौकरी मिलने के तुरंत बाद हुआ था। जब धर्मांतरण के इस मामले में निदा का नाम सामने आया, तो उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फरार हो गई।
शुक्रवार को पुलिस की पूछताछ
जब पुलिस ने निदा के पति से पूछताछ की, तो उसने बताया कि निदा 14 अप्रैल को घर से निकली थी और एक रिश्तेदार के यहां रह रही है। जब पुलिस वहां पहुंची, तो घर पर ताला लगा था और निदा व उसके रिश्तेदार दोनों के फोन बंद थे। बाद में पति ने पुलिस को बताया कि निदा की मौसी, नूरी शेख, उसे इस हफ्ते की शुरुआत में नासिक ले गई थी। अब उसका कहना है कि उसे निदा के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब TCS नासिक ब्रांच की एक महिला कर्मचारी ने अपने एक सहकर्मी दानिश शेख पर गंभीर आरोप लगाए। महिला के अनुसार, दानिश ने 2022 में शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वह पहले से ही किसी और महिला से शादीशुदा था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी निदा खान इसी दानिश शेख की बहन है।
निदा पर आरोप
निदा पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता (पीड़िता) के धर्म पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं और उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला। निदा और एक अन्य व्यक्ति, तौसीफ अख्तर ने पीड़िता से यह बात भी छिपाई कि दानिश पहले से शादीशुदा है।
7 अन्य महिलाओं ने भी की शिकायत
जैसे ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, 7 अन्य महिलाएं भी सामने आईं। इन महिलाओं का दावा है कि उनके वरिष्ठ सहकर्मियों ने उनका मानसिक और यौन उत्पीड़न किया और कंपनी के मानव संसाधन (HR) विभाग ने उनकी शिकायतों को अनदेखा कर दिया। ये घटनाएं कथित तौर पर फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच हुईं। इस मामले में पुलिस अब तक एक महिला HR हेड और 6 पुरुषों समेत कुल 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
TCS की सख्त कार्रवाई: निदा खान निलंबित
निदा खान के बारे में कहा जा रहा है कि वह गर्भवती है। उसको TCS ने 9 अप्रैल को निलंबित कर दिया था। निलंबन पत्र नासिक, पुणे और गोवा ब्रांच के HR हेड शेखर कांबले द्वारा हस्ताक्षरित है।
निलंबन पत्र की मुख्य बातें
कंपनी ने निलंबन का कारण एक "गंभीर मामला" बताया है, जिसके कारण निदा न्यायिक/पुलिस हिरासत के दायरे में है। निदा की TCS नेटवर्क तक पहुंच तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है और कंपनी की संपत्तियां (लैपटॉप आदि) वापस करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने उसे निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे पर किसी भी अन्य कर्मचारी से बात न करे और सख्त गोपनीयता बनाए रखे। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
अग्रिम जमानत की कोशिश
निदा खान के परिवार का दावा है कि वह गर्भवती है (अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही है)। इस आधार पर उसने नासिक की एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। निदा के वकील, बाबा सैयद को पूरी उम्मीद है कि उसे जमानत मिल जाएगी। उन्होंने एक समाचार चैनल से कहा कि निदा पर कोई गंभीर आरोप नहीं हैं। उसने केवल मामले पर चर्चा की थी; उसने कोई अपराध नहीं किया है।
TCS का आधिकारिक बयान और जांच समिति
मामला तूल पकड़ने के बाद TCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया। कंपनी ने साफ किया कि निदा खान कोई HR मैनेजर नहीं है और न ही वह भर्तियों (रिक्रूटमेंट) के लिए जिम्मेदार थी। वह केवल एक 'प्रोसेस एसोसिएट' थी और उसके पास कोई लीडरशिप जिम्मेदारी नहीं थी। TCS ने बताया कि उन्हें अपने 'POSH' (यौन उत्पीड़न रोकथाम) या 'एथिक्स' (नैतिकता) चैनलों के माध्यम से इस तरह की कोई भी प्रारंभिक शिकायत नहीं मिली थी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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