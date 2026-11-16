जगदीप धनखड़ कहा हैं? उनकी यह फोटो हुई वायरल, सोनिया गांधी से कनेक्शन

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक फोटो काफी चर्चा में है। फोटो दिल्ली स्थित AIIMS से है, जहां धनखड़ का इलाज चल रहा था। वह हाल ही में मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे।

जगदीप धनखड़ यानी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति का एक फोटो काफी वायरल हो रहा है। हाल ही में उन्हें तबीयत बिगड़ने के चलते AIIMS में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें छुट्टी मिल गई है। वायरल हो रहे फोटो में वह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में पद से इस्तीफा दे दिया था।

दरअसल, अशोक गहलोत और जगदीप धनखड़ का जो फोटो वायरल हुआ है, उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति के पास कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की नई किताब नजर आ रही है। हालांकि, सियासी गलियारों में किताब की चर्चाएं जोरों पर हैं और नेता जमकर फोटो डाल रहे हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी इस किताब में लिखे तथ्यों पर सवाल उठाती नजर आ रही है।

अचानक गिरे जगदीप धनखड़ वार्ता के अनुसार, 11 नवंबर को 75 साल के धनखड़ मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया गया था। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि धनखड़ अचानक गिर पड़े और कुछ मिनटों तक बेहोश रहे। घटना के तुरंत बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें पुलिस पीसीआर वाहन से उनके आवास ले गए। एक मेडिकल टीम और एम्स के डॉक्टर ने उनकी शुरुआती जांच की और चिकित्सा सहायता दी हालांकि, उनकी खराब सेहत को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस से एम्स ले जाया गया।

इसके बाद उन्हें कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया था। इससे पहले मार्च 2025 में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। इसके अलावा जून 2025 में नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भी वे अचानक बेहोश हो गए थे। इस वर्ष जनवरी में भी अपने आवास पर वॉशरूम जाते समय वे दो बार बेहोश हुए थे।

अस्पताल से मिली छुट्टी 14 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हृदय से जुड़ी कई जांच की गईं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) की एक चिकित्सा टीम और एम्स के चिकित्सक संदीप सेठ ने उनकी जांच की। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए बाद में उन्हें एम्बुलेंस से एम्स ले जाया गया। धनखड़ अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक उपराष्ट्रपति थे।

सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love नाम से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक किताब प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने अपने शुरुआती जीवन से लेकर राजनीतिक पारी और कांग्रेस की यात्रा के बारे में लिखा है। सोमवार को उनकी किताब का औपचारिक रूप से राजधानी दिल्ली में विमोचन भी होने जा रहा है।

खास बात है कि इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शामिल होने की चर्चाओं को लेकर राजनीतिक जारी है। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब विपक्षी दलों की ओर से मेकेदातु परियोजना के मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की मांग उठ रही है। खबर है कि वह दो बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और देर रात चेन्नई लौटेंगे।