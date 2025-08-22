Where is Jagdeep Dhankhar Right Now How is He Spending his Time Know Here जगदीप धनखड़ अभी कहां हैं, कैसे बिता रहे हैं अपना समय; यहां जानिए, India News in Hindi - Hindustan
जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद से अपने परिवार के साथ ही समय बिता रहे हैं और नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। वे इस दौरान टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं। वे अभी भी उपराष्ट्रपति एन्क्लेव यानी कि उपराष्ट्रपति आवास में हैं।

Jagdeep Dhankhar News: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने अचानक पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। इसके बाद से उन्हें न तो सार्वजनिक तौर पर देखा गया और न ही उनके बयान सामने आए। विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल किया है कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां हैं और क्या कर रहे हैं। दरअसल, धनखड़ इस्तीफा देने के बाद से अपने परिवार के साथ ही समय बिता रहे हैं और नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। वे इस दौरान टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं। वे अभी भी उपराष्ट्रपति एन्क्लेव यानी कि उपराष्ट्रपति आवास में हैं।

अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब उन्होंने शौकिया टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था। धनखड़ की दिनचर्या से वाकिफ लोगों ने बताया कि वह नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं और उपराष्ट्रपति एनक्लेव में अपने शुभचिंतकों व स्टाफ सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति की दिनचर्या से अवगत एक व्यक्ति ने बताया, “यहां तक ​​कि यात्रा से लौटने के बाद भी वह अपने स्टाफ सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते थे।”

धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए नौ सितंबर को चुनाव होने हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था।

जगदीप धनखड़ इस समय सेंट्रल विस्टा के तहत बने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रह रहे हैं। हालांकि, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और धनखड़ को जल्द ही अपना आवास छोड़ना पड़ेगा। सूत्रों की मानें तो धनखड़ ने अभी तक नए बंगले के लिए अनुरोध नहीं किया है, लेकिन मंत्रालय ने उनके लिए एक बंगले का चयन किया है। यह एक टाइप-8 का बंगला है, जोकि दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है। अगर धनखड़ इसमें शिफ्ट होते हैं तो ठीक, नहीं तो उन्हें अन्य ऑप्शन भी दिया जा सकता है।

