बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, सवाल पर क्या था जगदीप धनखड़ का रिएक्शन

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ सार्वजनिक जीवन से दूर बने हुए हैं। सोमवार को वह अचानक कोलकाता एयरपोर्ट पर नजर आए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की।

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खबर है कि वह सोमवार को अचानक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे थे। हालांकि, उनके इस दौरे की वजह अब तक साफ नहीं है। खास बात है कि इस दौरान उनसे राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भी सवाल किया गया था। धनखड़ ने बीते साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था।

भाजपा सरकार के सवाल पर क्या था रिएक्शन कोलकाता पहुंचे धनखड़ से एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की। इस दौरान उनसे सवाल किया गया, 'सर राज्य में पहली बार बीजेपी का सरकार आया है, तो इसपर कुछ बोलेंगे सर।' सवाल पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने कोई भी जवाब नहीं दिया और सीधे गाड़ी की ओर बढ़ गए। इसके बाद बंगाल में भाजपा सरकार के पहले बजट को लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया।

अब कहां हैं जगदीप धनखड़ जुलाई में इस्तीफा देने के बाद से ही धनखड़ सार्वजनिक जीवन से दूर ही चल रहे हैं। जुलाई में पद छोड़ने के बाद वह पहली बार सितंबर 2025 में नजर आए थे। तब वह नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। हालांकि, तब भी उन्होंने मीडिया से विस्तार से बात नहीं की थी।

क्यों दिया था इस्तीफा साल 2022 में पद संभालने के बाद धनखड़ ने जुलाई 2025 में इस्तीफा दे दिया था। तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। खास बात है कि तब मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अचानक हुए इस्तीफे ने चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया था। कहा जा रहा है कि सरकार से अनबन के चलते उन्होंने पद छोड़ा था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं बताया था।

उन्होंने लिखा था, 'स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देने और डॉक्टरों की सलाह को मानते हुए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं। मैं महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी का उनके अटूट सहयोग और हमारे बीच रहे शानदार व सौहार्दपूर्ण कामकाजी रिश्तों के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं।'

उन्होंने लिखा था, 'मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन मेरे लिए बेहद मूल्यवान रहा और उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। संसद के सभी माननीय सदस्यों से मुझे जो अपनापन, विश्वास और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरी यादों में बना रहेगा।'