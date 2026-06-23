बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, सवाल पर क्या था जगदीप धनखड़ का रिएक्शन
स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ सार्वजनिक जीवन से दूर बने हुए हैं। सोमवार को वह अचानक कोलकाता एयरपोर्ट पर नजर आए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की।
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खबर है कि वह सोमवार को अचानक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे थे। हालांकि, उनके इस दौरे की वजह अब तक साफ नहीं है। खास बात है कि इस दौरान उनसे राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भी सवाल किया गया था। धनखड़ ने बीते साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था।
भाजपा सरकार के सवाल पर क्या था रिएक्शन
कोलकाता पहुंचे धनखड़ से एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की। इस दौरान उनसे सवाल किया गया, 'सर राज्य में पहली बार बीजेपी का सरकार आया है, तो इसपर कुछ बोलेंगे सर।' सवाल पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने कोई भी जवाब नहीं दिया और सीधे गाड़ी की ओर बढ़ गए। इसके बाद बंगाल में भाजपा सरकार के पहले बजट को लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया।
अब कहां हैं जगदीप धनखड़
जुलाई में इस्तीफा देने के बाद से ही धनखड़ सार्वजनिक जीवन से दूर ही चल रहे हैं। जुलाई में पद छोड़ने के बाद वह पहली बार सितंबर 2025 में नजर आए थे। तब वह नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। हालांकि, तब भी उन्होंने मीडिया से विस्तार से बात नहीं की थी।
क्यों दिया था इस्तीफा
साल 2022 में पद संभालने के बाद धनखड़ ने जुलाई 2025 में इस्तीफा दे दिया था। तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। खास बात है कि तब मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अचानक हुए इस्तीफे ने चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया था। कहा जा रहा है कि सरकार से अनबन के चलते उन्होंने पद छोड़ा था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं बताया था।
उन्होंने लिखा था, 'स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देने और डॉक्टरों की सलाह को मानते हुए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं। मैं महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी का उनके अटूट सहयोग और हमारे बीच रहे शानदार व सौहार्दपूर्ण कामकाजी रिश्तों के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं।'
उन्होंने लिखा था, 'मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन मेरे लिए बेहद मूल्यवान रहा और उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। संसद के सभी माननीय सदस्यों से मुझे जो अपनापन, विश्वास और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरी यादों में बना रहेगा।'
उन्होंने कहा था, 'हमारे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे जो अमूल्य अनुभव और सीख मिली है, उसके लिए मैं गहराई से धन्यवाद देता हूं। इस अहम समय के दौरान भारत की शानदार आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को करीब से देखना और उसका हिस्सा बनना मेरे लिए बड़े सौभाग्य और संतोष की बात रही है। हमारे देश के इतिहास के इस बदलते और ऐतिहासिक दौर में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान है।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें