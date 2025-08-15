उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अभी कहां हैं जगदीप धनखड़, चल गया पता

भले ही जगदीप धनखड़ का कोई बयान सामने नहीं आ रहा हो और न ही वे दिखाई दिए हों, लेकिन वे वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में ही रह रहे हैं। उन्होंने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने अचानक से इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन सूत्रों ने वजह कोई और ही बताई थी। इसके बाद अटकलें लग रही थीं कि आने वाले समय में धनखड़ अपने इस्तीफे का असल कारण बता सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वह लंबे समय से दिखाई नहीं दिए। विपक्षी सांसद सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ हैं कहां पर? उनकी सार्वजनिक उपस्थिति के बारे में पता क्यों नहीं चल रहा। लेकिन अब पत चल गया है कि आखिर वर्तमान समय में धनखड़ कहां हैं।

'इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, पू्र्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहीं हैं, जहां पहले थे। मतलब वे अभी उपराष्ट्रपति आवास में ही हैं। भले ही धनखड़ का कोई बयान सामने नहीं आ रहा हो और न ही वे दिखाई दिए हों, लेकिन वे वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में ही रह रहे हैं। राज्यसभा सचिवालय ने 6 अगस्त को कौस्तुभ सुधाकर भालेकर, जो धनखड़ के वरिष्ठ निजी सचिव थे, को पूर्व उपराष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया है। धनखड़ पिछले साल अप्रैल महीने में ही चर्च रोड पर बने वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में शिफ्ट हुए थे। इसे सेंट्रल विस्टा रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति के रहने और उनके दफ्तर के लिए बनाया गया है।

21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से ही चर्चा तेज हो गई थी कि जगदीप धनखड़ जल्द ही उपराष्ट्रपति आवास छोड़कर उन्हें मिलने वाले टाइप-8 बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शिफ्टिंग के लिए तैयारियां भी शुरू कर दीं। हालांकि, अभी तक वे शिफ्ट नहीं हुए हैं और उपराष्ट्रपति आवास में ही रह रहे। धनखड़ उपराष्ट्रपति रहने की वजह से दिल्ली के लुटियंस जोन में टाइप-8 के सरकारी बंगले के हकदार हैं। यह बंगला काफी बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के जजों, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों को दिया जाता है। आमतौर पर इसका क्षेत्रफल आठ हजार से साढ़े आठ हजार फीट तक होता है।