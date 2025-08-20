Where is Jagdeep Dhankhar CM PM removal bill Rahul Gandhi attacks govt कहां हैं जगदीप धनखड़? ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक शब्द भी नहीं बोल सकते: राहुल गांधी, India News in Hindi - Hindustan
कहां हैं जगदीप धनखड़? ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक शब्द भी नहीं बोल सकते: राहुल गांधी

कहां हैं जगदीप धनखड़? ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक शब्द भी नहीं बोल सकते: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति छिपे हुए हैं और स्थिति ऐसी है कि वह बाहर आ कर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:13 PM
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लेकसभा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने से संबंधित पेश हुए बिल को लेकर सरकार की आलोचना की है और कहा है कि यह बिल देश को सदियों पुराने काल में ले जाने वाला है। वहीं इस दौरान उन्होंने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ की सार्वजनिक गतिविधियों से दूर होने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

विपक्ष के संयुक्त उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के सम्मान समारोह में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे एक कहानी है। राहुल गांधी ने कहा, “पुराने उपराष्ट्रपति कहां चले गए? वह क्यों छिपे हुए हैं?” उन्होंने कहा, "उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। और फिर एक कहानी है कि वह क्यों छिपे हुए हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते और उन्हें छिपना पड़ रहा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं।"

राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छुपे हुए क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आ कर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? सोचिए, हम कैसे समय में जी रहे हैं।”

कहां हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़?

गौरतलब है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने बीते महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद से उनकी ओर से अब तक ना ही कोई सार्वजनिक बयान आया है और ना ही उन्होंने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है जिसके बाद उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि पूर्व उपराष्ट्रपति फिलहाल उपराष्ट्रपति आवास में ही हैं।

नए बिल की आलेचना

इससे पहले कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह बिल मेडिवियल पीरियड में वापस ले जाने वाला बिल है। राहुल गांधी ने कहा, "भाजपा जो नया विधेयक पेश कर रही है, उसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे हैं, जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। चुनाव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उसे आपका चेहरा पसंद नहीं आया, वह ईडी को केस दर्ज करने को कहेगा और फिर एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर हटा दिया जाएगा।"

