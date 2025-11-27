Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़where is Imran khan is he still alive what jail administration said Pakistan
Imran Khan: कहां हैं इमरान खान, पाकिस्तान ने बताया; मौत की अफवाहों पर क्या बोला जेल प्रशासन

Imran Khan: कहां हैं इमरान खान, पाकिस्तान ने बताया; मौत की अफवाहों पर क्या बोला जेल प्रशासन

संक्षेप:

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई मामले दर्ज हैं। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया था।

Thu, 27 Nov 2025 11:21 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच जेल प्रशासन का बयान सामने आया है। खबर है कि जेल प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि खान ठीक हैं और अडियाला जेल में बंद हैं। बुधवार को पूर्व पाकिस्तानी पीएम की मौत की अफवाहें सामने आई थीं। इससे पहले खान की बहनों ने आरोप लगाया था कि जेल के बाहर उनकी पिटाई की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गल्फ न्यूज के अनुसार, रावलपिंडी जेल के एक अधिकारी ने बयान जारी किया, 'उन्हें जेल से ट्रांसफर किए जाने की रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है।' आगे कहा गया, 'वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें पूरी मेडिकल सुविधा दीजा रही है।' अधिकारियों ने साफ किया है कि खान के स्वास्थ्य को लेकर जारी कयास निराधार हैं। साथ ही उनकी तबियत का ध्यान रखा जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खान को जेल में वो सुविधाएं मिल रही हैं, उन्होंने हिरासत में रहने के दौरान नहीं मिली थीं। उन्होंने कहा, 'जाकर खाने का मेन्यू चेक करें, जो उनके लिए आता है। यह फाइव स्टार होटल में भी उपलब्ध नहीं है।' उन्होंने दावा किया कि खान को टीवी मुहैया कराई गई है, जिसमें वह कोई भी चैनल देख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि खान के लिए कसरत करने के लिए मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। आसिन ने कहा, 'हम ठंडे फर्श पर सोते थे, जेल का खआना खाते थे और जनवरी में सिर्फ दो कंबल दिए जाते थे और बगैर पानी के रहते थे।'

खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई मामले दर्ज हैं। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया था।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Imran Khan Pakistan News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।