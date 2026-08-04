'संसद क्यों नहीं आ रहे मोदी-शाह?', इन 2 बातों पर अड़ा विपक्ष; धुल जाएगा मॉनसून सत्र?

संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने के आसार हैं। राम मंदिर चंदे और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष पीएम मोदी व अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है। हंगामे के बीच अहम बिल पास हुए।

संसद में गतिरोध: राम मंदिर और पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष सख्त, मॉनसून सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ने के आसार

संसद का मौजूदा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है क्योंकि विपक्ष अपने रुख पर अडिग नजर आ रहा है। सोमवार को विपक्षी दलों ने सरकार के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक अयोध्या राम मंदिर दान से जुड़े मुद्दे और छात्रों पर हुई पुलिस की कथित कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर चर्चा नहीं होती, तब तक संसद सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी।

पीएम और गृह मंत्री की गैरमौजूदगी पर खड़गे का वार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दोनों सदनों से गायब रहने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस अनुपस्थिति को सीधे तौर पर "लोकतंत्र का अपमान" करार दिया। वहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी सवाल उठाया कि पिछले सत्रों में काफी सक्रिय रहने वाले अमित शाह इस सत्र से क्यों नदारद हैं?

खरगे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''या तो वह (मोदी) सदन और सांसदों का सामना करने से डरते हैं या फिर उन्हें संसद का कोई सम्मान नहीं है। इन दोनों में से एक बात तो जरूर है।'' राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल संसद का ही नहीं, बल्कि उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने सांसदों को चुनकर संसद में भेजा है। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट कर आरोप लगाया, ''मोदी जी को युवाओं पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलवाने के लिए माफी मांगनी चाहिए... लेकिन संसद में आने के बजाय वह बच्चों को डरा-धमका रहे हैं।''

हंगामे के बीच बिना चर्चा पास हुआ अहम बिल सदन में जारी भारी शोरगुल के बीच सरकार ने कुछ अहम विधायी कामकाज भी निपटाए।

सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या: विपक्ष के विरोध के बीच, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले अध्यादेश की जगह लेने वाला बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया।

नया बैंकिंग बिल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंगामे के बीच 'बैंकर बुक्स एविडेंस बिल' पेश किया। यह बिल ब्रिटिश काल के कानून की जगह लेगा। इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल और क्लाउड-बेस्ड रिकॉर्ड्स को कोर्ट में कानूनी सबूत के तौर पर मान्यता देना है।

किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बाहर जाकर आरोप लगाता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि वे खुद चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा, "राहुल गांधी आज सदन में आए ही नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। इतने अहम बिल आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है।"

बीएसी की बैठक में भी नहीं बनी बात संसद से लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठकों तक विपक्ष का रुख आक्रामक बना हुआ है, जबकि सरकार की ओर से इनकी मांगों पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

बीएसी की बैठक में समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद धर्मेंद्र यादव और कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश ने अयोध्या में राम मंदिर के कथित दान चोरी के मामले में चर्चा की मांग उठाई। उनका कहना था कि इस पर प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए। इस मांग को शिवसेना, एनसीपी-एसपी और अन्य विपक्षी सांसदों का भी पूरा समर्थन मिला।

संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर संसद परिसर में कई बड़े विपक्षी चेहरों ने एकसाथ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, एनके प्रेमचंद्रन, महुआ मोइत्रा, गुरजीत औजला, दीपेंद्र हुड्डा, मंसूर खान, मनीष तिवारी और जेबी माथेर जैसे सांसद शामिल थे।