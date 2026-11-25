दिल्ली में कहां रहती हैं शेख हसीना, भारत में कैसा बीत रहा है उनका जीवन?
भारत में रह रहीं शेख हसीना ने इंटरव्यू दिए हैं। कई मौकों पर उनके बयान भी सामने आए हैं। बनाए रखा है। एनडीटीवी ने जून में अपनी एक रिपोर्ट में उनके साथ हुई बातचीत के हवाले से कहा था कि वह इस साल बांग्लादेश लौटेंगी।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 16 अक्तूबर को अपने देश वापस लौटने वाली हैं। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की थी। यह तारीख बांग्लादेश के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन विजय दिवस की 55वीं वर्षगांठ है। बांग्लादेश इसी दिन पाकिस्तान से अलग हुआ था। इसके लिए 9 महीने तक युद्ध चला था।
आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। इससे पहले वह करीब 15 वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता में रहीं। एक हिंसक छात्र आंदोलन के बाद उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद से वह लगातार दिल्ली में किसी सुरक्षित आवास पर रह रही हैं। अभी तक उनके सटीक ठिकाने का खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि वह 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की वायु सेना के एक विमान से उत्तर प्रदेश के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पहुंची थीं।
भारत में कैसा बीत रहा शेख हसीना का जीवन?
इसके बाद सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी सामने आई, जिनमें कहा गया कि वह नई दिल्ली के लुटियंस बंगला जोन में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए एक सरकारी बंगले में रह रही हैं। उन्हें यहां कड़ी सुरक्षा भी दी गई है। इसके बावजूद उनके ठिकाने को काफी हद तक गोपनीय रखा गया है। उनकी सुरक्षा में चौबीसों घंटे सुरक्षा बल के जवान लगे रहते हैं। उनके आवास की सुरक्षा सादे लिबास में पुलसकर्मी करते हैं।
भारत में रह रहीं शेख हसीना ने इंटरव्यू दिए हैं। कई मौकों पर उनके बयान भी सामने आए हैं। बनाए रखा है। एनडीटीवी ने जून में अपनी एक रिपोर्ट में उनके साथ हुई बातचीत के हवाले से कहा था कि वह इस साल बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी अवामी लीग केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक शक्ति है।
मौत से नहीं डरती हूं: शेख हसीना
शेख हसीना ने तब कहा, "मुझे मौत से डर नहीं लगता। 1975 में मैंने अपने माता-पिता, अपने भाइयों और लगभग अपने पूरे परिवार को खो दिया था। 21 अगस्त को मुझ पर ग्रेनेड से हमला करके जान लेने की कोशिश की गई थी। मेरे खिलाफ कई साजिशें रची गई हैं। लेकिन साजिशों के हर जाल को तोड़ते हुए मैं बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ी रही। जनता के वोटों से मुझे पांच बार प्रधानमंत्री चुना गया और मैंने देश के अभूतपूर्व विकास के लिए काम किया।"
शेख हसीना को लेकर भारत-बांग्लादेश के बिगड़े संबंध
शेख हसीना को भारत में शरण देने के फैसले की बांग्लादेश के द्वारा आलोचना की गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध काफी बिगड़ गए थे। बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम ने हाल ही में कहा था कि उनके देश ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। उनके लौटते ही गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही थी।
आपको बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश के एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उन्होंने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया था। अगस्त 2026 में उन्होंने नई दिल्ली में 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय भी इस बातचीत में दूर से ही शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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