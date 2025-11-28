‘बर्बाद अर्थव्यवस्था’ कहने वाले लोग कहां हैं? GDP ग्रोथ आंकड़ों पर भाजपा का राहुल गांधी पर तंज

संक्षेप: अमित मालवीय ने लिखा है कि PM मोदी के इकॉनमिक विजन के तहत, भारत मजबूत घरेलू डिमांड, बढ़ते इन्वेस्टमेंट और लंबे समय के सुधारों में भरोसे की वजह से ग्लोबल मंदी से असरदार तरीके से अलग हो गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने के बाद, भाजपा ने शुक्रवार को इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘निर्णायक नेतृत्व’ को दिया और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे लोग कहां हैं जिन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है मौजूदा वित्त वर्ष (2025-26) की दूसरी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की 5.6 फीसदी वृद्धि से अधिक है।

यह वृद्धि अनुमान से अधिक रही जिसमें माल एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती से खपत बढ़ने की उम्मीद की अहम भूमिका है। इस साल की अप्रैल-जून तिमाही में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही थी। इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए भाारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ‘‘जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता और सुस्ती की स्थिति से जूझ रही है, भारत प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व, सुधार की गति और नीतिगत स्थिरता के बल पर आगे बढ़ रहा है।’’

जुलाई-सितंबर 2025 में 8.2% का ग्रोथ उन्होंने कहा कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने, विवेकपूर्ण राजकोषीय अनुशासन और संतुलित मौद्रिक समन्वय जैसे परिवर्तनकारी कदमों ने निवेश और उपभोग के एक अच्छे दौर को शुरू किया, जिससे भारत वैश्विक विकास के केन्द्र में मजबूती से स्थापित हो गया है। मालवीय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जुलाई-सितंबर 2025 में 8.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है... प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण के तहत, भारत वैश्विक मंदी से प्रभावी रूप से अलग हो गया है, जो मजबूत घरेलू मांग, बढ़ते निवेश और दीर्घकालिक सुधारों में विश्वास से प्रेरित है।’’

डेड इकोनॉमी कहने वाले कहां? दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जीडीपी के नवीनतम आंकड़ों की सराहना की और राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, ‘‘वे लोग कहां हैं जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था बर्बाद है? उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है।’’ कुछ महीने पहले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सिवाय सब जानते हैं कि भारत एक ‘डेड इकोनॉमी’ (बर्बाद अर्थव्यवस्था) है तथा प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।