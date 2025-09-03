जब तुम्हारी डिलीवरी होगी, कांग्रेस MLA ने सभी के सामने महिला पत्रकार से कही ऐसी बात

महिला पत्रकार राधा हिरेगौडार ने कहा कि इलाके में अस्पताल की जरूरत है और इसके चलते ही उन्होंने सवाल किया था। उन्होंने कहा, 'मैं हैरान हूं, क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी ऐसा बेतुका बयान देते नहीं सुना।

प्रेग्नेंसी को लेकर महिला पत्रकार को असंवेदनशील जवाब देने के चलते कांग्रेस विधायक आरवी देशपांडे विवादों में पड़ गए हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर पत्रकार वर्ग तक उनके बयान की आलोचना की जा रही है। साथ ही देशपांडे की तरफ से माफी जारी करने की मांग की जा रही है। वहीं, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई है और इसे कांग्रेस की 'ओछी मानसिकता' करार दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के हलियाल से कांग्रेस विधायक देशपांडे से अस्पताल को लेकर महिला पत्रकार ने सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि जोएडा तालुक में अस्पताल कब तक बनेगा, क्योंकि इसकी कमी से रहवासी और खासतौर से गर्भवती महिलाएं मुश्किलों का सामना कर रही हैं।

इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'चिंता मत करो तुम्हारी हलियाल में करा देंगे।' इस जवाब से हैरान पत्रकार ने कहा, 'क्या सर।' देशपांडे ने मुस्कुरात हुए कहा, 'जब तुम्हारी डिलीवरी का समय आएगा, तो हम करा देंगे।' इस पर महिला पत्रकार ने जवाब दिया कि क्षेत्र के लोगों को अस्पताल की जरूरत है और देशपांडे को उनके कार्यकाल में इसे तैयार करा देना चाहिए।