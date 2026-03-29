कब खत्म होगा ईरान-अमेरिका युद्ध, पूर्व राजनयिक बोले- मिल रहे ऐसे संकेत
उन्होंने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो, यह युद्ध, मौत और तबाही का यह तांडव कब खत्म होगा, इसका कोई साफ संकेत नहीं है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसके दो अहम किरदार राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं।
पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने रविवार को कहा कि मध्य-पूर्व युद्ध में दो मुख्य किरदार हैं - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और उन्हें ही इस युद्ध को रोकना होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए फैबियन ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध को लेकर मिले-जुले संकेत दे रहा है। एक तरफ वे कहते हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, तो दूसरी तरफ वहां पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं।
उन्होंने कहा, "सीधे शब्दों में कहें तो, यह युद्ध, मौत और तबाही का यह तांडव कब खत्म होगा, इसका कोई साफ संकेत नहीं है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसके दो अहम किरदार राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। ईरान पर हमला किया गया था, और वह उसका जवाब दे रहा था। इसलिए जब आप युद्धविराम की बात करते हैं, तो यह जान लें कि अमेरिका और इजरायल को ही गोलीबारी रोकनी होगी।"
उन्होंने आगे कहा, "अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं? हमें मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि पहले ही दिन उन्होंने अपने ज्यादातर लक्ष्य हासिल कर लिए थे। वे कहते हैं कि नौसेना को फिर से डुबो दिया गया है। वहां कोई हवाई सुरक्षा नहीं है। और बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। वे सब मारे जा चुके हैं। अब, अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। 'वे सब मारे जा चुके हैं।' क्या उनकी मौत स्वाभाविक थी? नहीं, इजरायल ने उन्हें मारा है।"
फैबियन ने आगे कहा कि ट्रंप को अब यह एहसास होने लगा है कि वह यह जंग हार चुके हैं, खासकर इस बात को लेकर कि अमेरिका में 'नो किंग्स' विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्होंने आखिरी में कहा, "लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अब यह एहसास होने लगा है कि वह हारना शुरू हो गए हैं। क्या आप अमेरिका में चल रहे 'नो-किंग्स' प्रदर्शनों के बारे में जानते हैं? क्या आप पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतों के बारे में जानते हैं? कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये अभी और ऊपर जाएंगी, खासकर तब जब हूती विद्रोही लाल सागर को ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने रॉकेट भेजना शुरू कर दिया है, और इसके चलते शेयर बाजार भी नीचे गिर रहा है।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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