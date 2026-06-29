धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक बड़े मंत्री पर भी हो सकता है फैसला, कैबिनेट फेरबदल कब
प्रधानमंत्री मोदी की 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के इतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गईं। 25 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति से मिले थे।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय को लेकर अटकलों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि उनका विभाग बदला जा सकता है। दरअसल, ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट है। हालांकि, कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण समेत कई बड़े नामों को लेकर भी विचार विमर्श का दौर जारी है। बहरहाल, भाजपा या एनडीए की तरफ से इसे लेकर अब तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है।
कब होगा कैबिनेट फेरबदल
भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष स्तर से मिल रहे संकेतों के अनुसार, यह फेरबदल अब कभी भी और शायद संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले किया जा सकता है। इस संबंधी विचार-विमर्श की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी की नई टीम की घोषणा के साथ किया जाएगा।
सूत्रों ने संकेत दिया कि अगर फेरबदल होता है तो यह जुलाई में कभी भी हो सकता है। संसद का मानसून सत्र आम तौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम को ध्यान में रखकर तय किए जाने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशेल्स की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। उनके छह से 11 जुलाई के बीच इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की भी संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का भी एक से तीन जुलाई तक नई दिल्ली की यात्रा का कार्यक्रम है।
तैयार है सूची
भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पदाधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दे चुका है और 'नितिन नवीन की टीम' की घोषणा जल्द होने की संभावना है। पार्टी के युवा चेहरों को संगठन में प्रमुख पदों की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा अध्यक्ष ने पिछले सप्ताह कुछ केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ भी विचार-विमर्श किया था।
बदले जाएंगे विभाग
कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने की भी अटकलें हैं। NEET के प्रश्नपत्र लीक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में अनियमितताओं सहित मंत्रालय से जुड़े कई विवादों के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस बात की प्रबल संभावना है कि भाजपा 'एक व्यक्ति, एक पद' के अपने नियम का पालन करेगी जिसके कारण दोनों को सरकार से हटना पड़ सकता है।
न्यूज24 की रिपोर्ट के मुताबिक, नीतीश कुमार, शक्तिकांत दास, सुखेंदु शेखर रे, तरुण चुघ, राघव चड्ढा और श्रीकांत शिंदे की एंट्री कैबिनेट में हो सकती है। वहीं, मनोहर लाल खट्टर, रवनीत सिंह बिट्टू, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी के विभागों को लेकर विचार हो सकता है। फिलहाल, इन नामों को लेकर सिर्फ अटकलें ही हैं और भाजपा ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें