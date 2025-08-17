बिहार के बाद बंगाल में कब होगा SIR? चुनाव आयोग ने तारीख का जिक्र कर दे दिया जवाब

चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हम तीनों चुनाव आयोग के कमिश्नर उचित समय लेकर उस पर फैसला लेंगे कि बंगाल में कब होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय में किया जाएगा।

बिहार में स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी समेत महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं, अन्य विपक्षी दलों वाले राज्यों को भी डर है कि उनके यहां भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिससे वोटर्स के नाम कट सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी है। उसने कहा है कि बिहार के बाद बंगाल और अन्य राज्यों में भी उचित समय पर एसआईआर होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जब पूछा गया कि क्या बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर होगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया, ''हम चुनाव आयोग के तीनों कमिश्नर उचित समय लेकर उस पर फैसला लेंगे कि बंगाल में कब होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय में किया जाएगा।''

ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के वोट चोरी आरोपों व दोहरे मतदान को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन निराधार आरोपों से न तो चुनाव आयोग और न ही वोटर्स भयभीत हैं। चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी लगे, क्या इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में ‘वोट चोरी’ हो सकती है। यदि 45 दिन के भीतर चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती और ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए जाते हैं तो यह भारत के संविधान का अपमान है।