बुधवार को शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब तक भारत में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करना असंभव है।

India-Pakistan: राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। यहां वह अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक ने उनसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर सवाल पूछा। वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते से फिर से सामान्य हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने वही जवाब दिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का स्टैंड होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दोनों देशों का साथ काम करना तभी संभव हो सकता है जब पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन करना बंद कर दे।

बुधवार को शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक भारत में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करना असंभव है। खुद को पाकिस्तानी नागरिक बताने वाले व्यक्ति राहुल गांधी से पूछा था कि क्या दोनों पड़ोसी देश आरोप-प्रत्यारोप के दौर से आगे बढ़कर आपसी फायदे के लिए एक साथ काम कर सकते हैं?

पाकिस्तान को बंद करना होगा आतंक का समर्थन राहुल गांधी ने कहा, "गुंजाइश तो है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। वह है पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को समर्थन देना। हमारे लिए यह स्वीकार करना असंभव है कि एक तरफ हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हों और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। पाकिस्तान जिस पल आतंकवाद को समर्थन देना बंद करेगा उसी पल बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है।"

राहुल ने की PM मोदी की विदेश नीति की आलोचना राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बावजूद भारत वैश्विक मामलों में केवल एक गौण खिलाड़ी बनकर रह गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत को इन चर्चाओं में कहीं अधिक सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा, "मुझे काफी हैरानी हुई कि पाकिस्तान ईरानऔर अमेरिका के साथ बातचीत करने में व्यस्त है और भारत बस तमाशा देख रहा है।"