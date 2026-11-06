पंजाब में कब होगा DA एरियर का भुगतान? SC ने भगवंत मान सरकार से पूछ ली तारीख, राहत भी दी

Punjab DA Arrears: जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि इस मामले में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए।

Punjab DA Arrears: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के अरबों रुपये के बकाए को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से भगवंत मान सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि इस मामले में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि क्या उनका मकसद अदालत के आदेश का पालन कराना है या राज्य के शीर्ष नौकरशाह को जेल भेजना? पीठ ने साफ किया कि वह इस तरह के दबाव बनाने के तरीके को पसंद नहीं करती।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मान सरकार के लिए कोई क्लीन चिट नहीं है। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा है कि वह दिसंबर 2026 तक बकाए के ठोस भुगतान के लिए एक योजना सौंपे। उसमें यह स्पष्ट हो कि सरकार मार्च 2027 तक बकाए का कितना हिस्सा जारी करने का प्रस्ताव रखती है।

मान सरकार के लिए क्या हैं इसके मायने? मुख्य सचिव को व्यक्तिगत पेशी और जेल जाने के खतरे से मिली छूट के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार अब विपक्ष के इस आरोप का मुकाबला कर सकती है कि कर्मचारियों के बकाए को लेकर प्रशासनिक तंत्र पंगु हो चुका है। आपको बता दें कि पंजाब में करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। यह एक बड़ा वोट बैंक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मार्च 2027 की समयसीमा विधानसभा चुनावों के ठीक आसपास है।

पंजाब सरकार पर कितना बड़ा बोझ? हाईकोर्ट में मुख्य सचिव द्वारा पेश स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 तक के डीए और महंगाई राहत (DR) का कुल बकाया 22,818 करोड़ है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कुल बकाया करीब 32,418 करोड़ है। पंजाब सरकार का कहना है कि उसे पिछली सरकारों से करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया विरासत में मिला था। इसके अलावा राज्य की वित्तीय स्थिति नाजुक है। राजस्व का लगभग 51% हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है। अगर ब्याज सिहत कुल भुगतान करने की नौबत आती है तो यह राशि 82% के करीब है।