BJP को कब तक मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, चल गया पता; देरी की क्या वजह
सूत्रों के अनुसार, इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना है। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में ही बीजेपी बिहार का चुनाव लड़ेगी।
BJP New President: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को लंबे समय से अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है। पहले माना जा रहा था कि 15 अगस्त तक भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह से इसमें देरी हो गई। एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में ही बीजेपी बिहार का चुनाव लड़ेगी।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि बीजेपी अध्यक्ष के लिए लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष के नाम की तलाश करने के लिए कम से कम 100 शीर्ष नेताओं से संपर्क करते हुए बातचीत की है। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व पार्टी प्रमुखों और आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ लीडर्स समेत अन्य के साथ इस बारे में चर्चा हुई है कि उनके हिसाब से पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हुई देरी के पीछे एक वजह नौ सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है।
बीजेपी ने यह नहीं सोचा था कि अचानक से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो जाएगा और फिर उपराष्ट्रपति के लिए नाम तय करना पड़ेगा। एनडीए ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है, जबकि इंडिया अलायंस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन किया है। आंकड़ों की मानें तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है।
पार्टी के संविधान के हिसाब से सभी राज्यों में से कम से कम 19 राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष का चुना जाना जरूरी है। पिछले महीने तक 28 राज्यों को नए बीजेपी अध्यक्ष मिल चुके हैं। हालांकि, अभी भी उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली समेत कई बड़े राज्यों के अध्यक्ष चुने जाने बाकी हैं। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जोकि साल 2020 की शुरुआत से हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के समय उनके कार्यकाल को सेवा विस्तार दिया गया था।