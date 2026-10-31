ISRO ने GSLV-F18 रॉकेट से NVS-03 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। स्वदेशी परमाणु घड़ी से लैस यह सैटेलाइट भारत के NavIC नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करेगा। जानिए कैसे भारत ने कारगिल में अमेरिकी धोखे से लिया सबक।

कारगिल युद्ध के दौरान भारत को एक ऐसी जरूरत महसूस हुई थी, जिसने आने वाले वर्षों में देश की अंतरिक्ष नीति की दिशा बदल दी। युद्ध के मैदान में दुश्मन की सही लोकेशन जानने के लिए भारत को अमेरिकी GPS की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने भारत को GPS से जुड़ी सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया था। उस समय भारत के पास अपना कोई स्वतंत्र सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नहीं था। इस घटना ने देश को अपनी तकनीक विकसित करने की जरूरत का एहसास कराया। अब करीब 27 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) उसी दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। इसरो ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर की रात अपने GSLV-F18 रॉकेट से NVS-03 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। यह सैटेलाइट भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम यानी NavIC को फिर से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

कारगिल युद्ध के बाद भारत ने क्यों बनाया अपना GPS? दरअसल, अमेरिका का GPS दुनिया की सबसे प्रमुख सैटेलाइट नेविगेशन प्रणालियों में से एक है। इसका संचालन अमेरिकी सरकार करती है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से GPS की सैन्य जानकारी मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इसे उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। इस घटना ने भारत को समझा दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी दूसरे देश की तकनीक पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है।

इसके बाद भारत ने अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया। इसी प्रयास का नतीजा है NavIC यानी Navigation with Indian Constellation। इसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 1999 के कारगिल युद्ध के बाद हुई और 2013 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। NavIC भारत के साथ-साथ इसकी सीमाओं से करीब 1,500 किलोमीटर आगे तक के क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए तैयार किया गया है।

आखिर NVS-03 सैटेलाइट में ऐसा क्या खास है? NVS-03 इसरो की नई पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट्स में शामिल है। इसका वजन करीब 2,232 किलोग्राम है। इसे GSLV-F18 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया। इसरो के मुताबिक, रॉकेट ने सैटेलाइट को निर्धारित ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है।

इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगी स्वदेशी परमाणु घड़ी (Atomic Clock) है। यह घड़ी बेहद सटीक समय बताती है। सुनने में यह सामान्य बात लग सकती है, लेकिन सैटेलाइट से किसी व्यक्ति या वाहन की सही लोकेशन पता करने के लिए समय का सटीक होना बेहद जरूरी है।

दरअसल, सैटेलाइट से निकलने वाले सिग्नल को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगा, इसी आधार पर लोकेशन की गणना होती है। समय में मामूली गड़बड़ी भी लोकेशन को गलत कर सकती है। पहले NavIC के कुछ पुराने सैटेलाइटों में लगी परमाणु घड़ियां खराब हो गई थीं। ऐसे में NVS-03 में स्वदेशी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है।

इस सैटेलाइट में L1 बैंड का सिग्नल भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यह पहले से इस्तेमाल हो रहे L5 और S बैंड के सिग्नल भी भेजेगा। इससे NavIC की उपयोगिता और अलग-अलग उपकरणों के साथ इसका असर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कमजोर पड़ गया था भारत का NavIC सिस्टम भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम को पिछले कुछ वर्षों में कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ पुराने सैटेलाइटों की परमाणु घड़ियां खराब हो गईं और कुछ सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुंच सके। जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया NVS-02 भी इसका उदाहरण है। रॉकेट ने इसे शुरुआती कक्षा में तो पहुंचा दिया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सैटेलाइट अपनी अंतिम कक्षा तक नहीं पहुंच सका।

29 जुलाई 2026 को लोकसभा में सरकार ने बताया था कि उस समय NavIC के पास पोजिशनिंग सेवाओं के लिए केवल तीन परिचालन सैटेलाइट थे। किसी स्थान की स्वतंत्र रूप से सही लोकेशन बताने के लिए कम से कम चार परिचालन सैटेलाइट की जरूरत होती है। इसलिए NavIC की टाइमिंग सेवा तो काम कर रही थी, लेकिन यह अकेले लोकेशन बताने की न्यूनतम जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा था।

NVS-03 का सफल प्रक्षेपण इस कमी को दूर करने की दिशा में अहम कदम है। हालांकि, इसे अंतिम कक्षा में पहुंचाने और पूरी तरह परिचालन में लाने की प्रक्रिया अभी बाकी है।

मोबाइल से लेकर सेना तक, हर जगह होगा फायदा NavIC का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल पर रास्ता बताने तक सीमित नहीं है। इसका फायदा रेलवे, हवाई सेवाओं, समुद्री परिवहन, मछुआरों, बैंकिंग, बिजली ग्रिड और रक्षा क्षेत्र को भी मिल सकता है।

समुद्र में मछुआरों को मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी देने से लेकर सेना को सटीक लोकेशन उपलब्ध कराने तक, इस तकनीक की अहम भूमिका है। इसके अलावा बैंकिंग और दूरसंचार जैसी सेवाओं में सटीक समय का महत्व भी बहुत अधिक है। इसरो की योजना NVS-04 और NVS-05 जैसे अगले सैटेलाइटों को भी लॉन्च करने की है। ये सैटेलाइट NavIC को और मजबूत बनाएंगे।