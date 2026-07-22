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जब पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे थे आज के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खाई थीं पुलिस की लाठियां!

By Shubham Sharma
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इतिहास के पन्नों को पलटें, तो राजनीति का एक ऐसा दिलचस्प और विरोधाभासी दौर सामने आता है, जहां खुद धर्मेंद्र प्रधान एक छात्र नेता के रूप में 'पेपर लीक' के खिलाफ लाठियां खाकर अस्पताल पहुंचे थे।

जब पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे थे आज के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खाई थीं पुलिस की लाठियां!

आज देश में NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को लेकर संसद से लेकर सड़क (जंतर-मंतर) तक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें, तो राजनीति का एक ऐसा दिलचस्प और विरोधाभासी दौर सामने आता है, जहां खुद धर्मेंद्र प्रधान एक छात्र नेता के रूप में 'पेपर लीक' के खिलाफ लाठियां खाकर अस्पताल पहुंचे थे।

साल 1997 में ओडिशा की सड़कों पर हुआ वह प्रदर्शन आज नीट विवाद के बीच एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है।

1997: भुवनेश्वर का सचिवालय और ABVP नेता धर्मेंद्र प्रधान

बात 1997 की है। ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी और जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री थे। उस समय राज्य में एक बड़े परीक्षा प्रश्नपत्र लीक का मामला गरमाया हुआ था।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव और उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी (मानव विज्ञान) की पढ़ाई कर रहे 28 साल के धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में करीब 1,500 छात्रों ने भुवनेश्वर स्थित राज्य सचिवालय का घेराव किया।

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'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता से लाठियां चलाईं। इस लाठीचार्ज में धर्मेंद्र प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके शरीर की हड्डियां भी टूट गईं थीं।

धर्मेंद्र प्रधान के जूनियर साथी और वर्तमान में RMD डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रशांत राउत याद करते हैं, "हम सब काफी डरे हुए थे। उस प्रदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान को पुलिस ने बहुत बुरी तरह पीटा था, जिससे उन्हें कई जगह फ्रैक्चर हुए थे। छात्र राजनीति के उस दौर में उन पर जानलेवा हमले भी हुए थे; वह महज अपनी अच्छी किस्मत की वजह से आज जिंदा हैं।"

छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री तक का सफर

18 साल की उम्र में छात्र राजनीति में कदम रखने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने संघ (RSS) के छात्र संगठन ABVP में एक सक्रिय आयोजक के रूप में पहचान बनाई। वे 1994 से 1997 के बीच दो बार ABVP के राष्ट्रीय सचिव रहे।

1997 के इस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद वे औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। संगठन निर्माण की उनकी क्षमता के चलते ही उन्होंने ओडिशा में भाजपा की जड़ों को मजबूत किया, जिसका नतीजा 2024 में दिखा, जब भाजपा ने ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल पुराने बीजू जनता दल (BJD) के शासन को खत्म कर पहली बार अपनी सरकार बनाई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम और कौशल विकास जैसे अहम मंत्रालय संभालने के बाद, 2021 में उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया।

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इतिहास का चक्र: 1997 की वही घटना, 2026 में बदला किरदार

आज 29 साल बाद, नीट पेपर लीक को लेकर परिस्थितियां ठीक वैसी ही हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है।

1997 में धर्मेंद्र प्रधान छात्र नेता के रूप में राज्य सरकार के खिलाफ पेपर लीक पर सड़कों पर उतरकर लाठियां खा रहे थे।

2026 में वही धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं और विपक्ष उनसे नीट पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग कर रहा है।

संसद से लेकर जंतर-मंतर तक घमासान

संसद के चालू मानसून सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह घेर रखा है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि नीट और परीक्षा धांधली पर किसी भी निष्पक्ष चर्चा की शुरुआत तभी हो सकती है जब शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें।

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वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह मानसून सत्र के दौरान संसद में नीट से जुड़े हर सवाल और चर्चा का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

1997 का वह आंदोलन इस बात का गवाह है कि भारत में छात्र आंदोलनों और पेपर लीक जैसे मुद्दों ने हमेशा देश की राजनीति की दिशा तय की है, चाहे तब का विपक्ष हो या आज का।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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