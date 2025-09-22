जब देश प्रधानमंत्रियों की तुलना की जाएगी..., PM नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बोले अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सेवा करने के प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प का प्रमाण हैं। शाह ने यह भी कहा कि नए सुधार भारत के विकास के पहिये को दुनिया में सबसे समृद्ध देश बनने की राह पर और भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत की विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत की विदेश नीति को रीढ़ की हड्डी देने का काम पीएम मोदी ने किया है। हाल ही में दिए एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियों पर पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि आतंकवादी हमले के तुरंत बाद ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाह ने कहा, 'जब इतिहासकार अलग-अलग प्रधानमंत्रियों की तुलना करेंगे, तो मुझे भरोसा है कि उन्हें पता लगेगा कि सबसे ज्यादा उपलब्धियां पीएम मोदी के कार्यकाल में मिली हैं। भारत की विदेश नीति इससे पहले बगैर रीढ़ की हड्डी के थी। मोदी ने उसे रीढ़ की हड्डी दी है।'

एनडीटीवी से बातचीत में शाह ने कहा, 'जब पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया..., तो हमने एक मिनट की देरी के बगैर जवाब देने की तैयारी कर ली थी और एक महीने के अंदर जवाब दे दिया था।' उन्होंने कहा, 'भारतीयों का खून अब और नहीं बहाया जाएगा। हमने यह साफ कर दिया है।' उन्होंने कहा कि दुनिया और भारत मानता है कि पीएम मोदी अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं।

उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले नेता हैं। जब बात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की आती है, तो... मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति देखा है जिसने बीते 24 सालों से कोई भी छुट्टी नहीं ली है।' उन्होंने कहा कि मोदी लोकल लेवल से उठकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता बने हैं। इसके बाद वह गुजरात के सीएम बने और बाद में प्रधानमंत्री।