जब महिला रिपोर्टर से सिद्धारमैया बोले- आप जीवन में कुछ मिस कर रही हैं

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी। इस दौरान सिद्धारमैया ने एक महिला रिपोर्टर से कहा कि अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो जीवन में कुछ जरूर मिस कर रही हैं। यह बातचीत शिवकुमार के सदाशिवनगर आवास पर हुई, जहां कांग्रेस नेतृत्व के आंतरिक मतभेदों की अटकलों के बीच एकता प्रदर्शित करने के चल रहे प्रयासों के तहत दोनों नेताओं ने नाश्ते पर मुलाकात की थी।

सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से पूछा कि क्या उन्हें चिकन पसंद है। उन्होंने जवाब दिया कि वह शुद्ध शाकाहारी हैं। इस पर उन्होंने सवाल किया कि शुद्ध से क्या मतलब है और क्या अंडे भी नहीं खाती हैं। जब रिपोर्टर ने नहीं में जवाब दिया, तो मुख्यमंत्री ने कहा, "आप जीवन में कुछ मिस कर रही हैं।"

बैठक के मेन्यू के मुताबिक, डीके शिवकुमार के लिए शाकाहारी व्यंजन परोसे गए थे। सिद्धारमैया के लिए नाटी कोली (देसी चिकन) जिसे शिवकुमार की पत्नी उषा द्वारा पारंपरिक मैसूर शैली में पकाया गया था। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दोहराया कि वे भाई हैं और जोर देकर कहा कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि नाश्ते की मेज पर ‘नटी कोली सारू’ और इडली के साथ ही ‘नटी कोली’ फ्राई, वड़ा, पोंगल सहित कई व्यंजन थे। सिद्धरमैया सदाशिवनगर स्थित उपमुख्यमंत्री के आवास पहुंचे, जहां शिवकुमार और उनके भाई डी. के. सुरेश ने उनका स्वागत किया।

नाश्ते में शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन परोसे गए और सुरेश तथा कुनीगल से विधायक एवं शिवकुमार के रिश्तेदार एच. डी. रंगनाथ भी उनके साथ शामिल हुए।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में सिद्धरमैया ने कहा कि शनिवार को जब शिवकुमार नाश्ते के लिए मुख्यमंत्री आवास आए थे, तभी उन्होंने मुझे आमंत्रित कर दिया था।