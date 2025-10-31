जब राज ठाकरे को मारने के लिए हाईजैक की गई बस, रोहित आर्य जैसा 17 साल पुराना कांड

संक्षेप: Rohit Arya News: जब पुलिस ने राज से सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने एक नोट पुलिस की तरफ बाहर फेंक दिया। इस नोट पर लिखा हुआ था कि वह MNS यानी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को मारने आया है।

Rohit Arya News: भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में एक बार फिर मासूम बंधक बने। रोहित आर्य ने 19 लोगों को कैद कर लिया था। हालांकि, उसे बाद में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके चलते 17 साल पुरानी एक और घटना ताजा हो गई है, जब मुंबई में डबल डेकर बस में सफर कर रहे मासूम यात्रियों को भी शिकार बनाया गया था। नतीजा तब भी यह हुआ था कि हाईजैक करने वाला मारा गया था।

27 अक्तूबर 2008, सुबह के करीब 10 बजकर 30 मिनट हो रहे होंगे। खबर आई कि कुर्ला पर बेस्ट बस नंबर 332 डबल डेकर को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक करने वाला शख्स 25 साल का राहुल राज था, जो बिहार का रहने वाला था। अंधेरी से आ रही यह बस जैसे ही कुर्ला पहुंची, तो करीब 100 पुलिसकर्मियों ने इसे घेर लिया। यह उस समय की बात है, जब देश के कई हिस्सों में हमलों की खबरें सामने आई थीं।

क्या थी वजह जब पुलिस ने राज से सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने एक नोट पुलिस की तरफ बाहर फेंक दिया। इस नोट पर लिखा हुआ था कि वह MNS यानी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को मारने आया है। आरोप थे कि उनकी पार्टी ने उत्तर भारतीयों को निशाना बनाते हुए आंदोलन शुरू किया है और इसी बात से राज खफा था। हालांकि, पुलिस की गोली से राज मारा गया।

लेखक जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब बॉम्बे ऑफ्टर अयोध्या: ए सिटी इन फ्लक्स में बताते हैं कि राज साकीनाका से बस में चढ़ा था और कुर्ला पहुंचने तक उसने बस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। पुलिस को देखते ही उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी और एक गोली यात्री को भी लगी थी। उसके आसपास मौजूद लोग खिड़की में से चिल्ला रहे थे कि वह यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि राज ठाकरे को मारना चाहता है।

उन्होंने किताब हमें तत्कालीन एसीपी मोहम्मद जावेद के हवाले से लिखा, 'जब मैं बस के अंदर गया, तो मैंने देखा कि उसने एक यात्री को पकड़ा और उसकी ओर बंदूक कर रखी है। मैंने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं उस यात्री की जान बचाने के लिए क्या करता। मुझे गोली चलानी पड़ी।' किताब के अनुसार, जावेद और उनकी टीम को हाईजैकर पर दर्जनों गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें से तीन उसके सिर और एक सीने पर लगी।

रोहित आर्य की कहानी 50 साल के रोहित आर्य ने स्टूडियो में ऑडिशन के नाम पर 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया था। पुलिस उस तक पहुंचती इससे पहले ही उसने एक वीडियो बनाकर सब कुछ आग के हवाले कर देने की धमकी दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि आर्य पर पुलिस ने उस समय गोली चलाई जब वह ‘एयर गन’ से बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि बाद में अस्पताल में आर्य की मौत हो गई।

बंधक बनाने की वजह साफ नहीं आर्य ने एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कह रहा है, 'मैं रोहित आर्य हूं। आत्महत्या करने के बजाय, मैंने एक योजना बनाई और कुछ बच्चों को बंधक बना लिया... मेरी बहुत ही साधारण मांगें हैं। बहुत ही नैतिक मांगें।' उसने कहा, 'मेरे कुछ सवाल हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं और उनके जवाबों के आधार पर, अगर कोई प्रति-प्रश्न हों, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, न ही मेरी पैसों की कोई मांग है। मैं साधारण बातचीत करना चाहता हूं।'