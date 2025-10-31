Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhen Rahul came from Bihar to kill Raj Thackeray a 17 year old hostage case like Rohit Arya
जब राज ठाकरे को मारने के लिए हाईजैक की गई बस, रोहित आर्य जैसा 17 साल पुराना कांड

जब राज ठाकरे को मारने के लिए हाईजैक की गई बस, रोहित आर्य जैसा 17 साल पुराना कांड

संक्षेप: Rohit Arya News: जब पुलिस ने राज से सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने एक नोट पुलिस की तरफ बाहर फेंक दिया। इस नोट पर लिखा हुआ था कि वह MNS यानी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को मारने आया है।

Fri, 31 Oct 2025 12:10 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Rohit Arya News: भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में एक बार फिर मासूम बंधक बने। रोहित आर्य ने 19 लोगों को कैद कर लिया था। हालांकि, उसे बाद में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके चलते 17 साल पुरानी एक और घटना ताजा हो गई है, जब मुंबई में डबल डेकर बस में सफर कर रहे मासूम यात्रियों को भी शिकार बनाया गया था। नतीजा तब भी यह हुआ था कि हाईजैक करने वाला मारा गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

27 अक्तूबर 2008, सुबह के करीब 10 बजकर 30 मिनट हो रहे होंगे। खबर आई कि कुर्ला पर बेस्ट बस नंबर 332 डबल डेकर को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक करने वाला शख्स 25 साल का राहुल राज था, जो बिहार का रहने वाला था। अंधेरी से आ रही यह बस जैसे ही कुर्ला पहुंची, तो करीब 100 पुलिसकर्मियों ने इसे घेर लिया। यह उस समय की बात है, जब देश के कई हिस्सों में हमलों की खबरें सामने आई थीं।

क्या थी वजह

जब पुलिस ने राज से सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने एक नोट पुलिस की तरफ बाहर फेंक दिया। इस नोट पर लिखा हुआ था कि वह MNS यानी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को मारने आया है। आरोप थे कि उनकी पार्टी ने उत्तर भारतीयों को निशाना बनाते हुए आंदोलन शुरू किया है और इसी बात से राज खफा था। हालांकि, पुलिस की गोली से राज मारा गया।

लेखक जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब बॉम्बे ऑफ्टर अयोध्या: ए सिटी इन फ्लक्स में बताते हैं कि राज साकीनाका से बस में चढ़ा था और कुर्ला पहुंचने तक उसने बस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। पुलिस को देखते ही उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी और एक गोली यात्री को भी लगी थी। उसके आसपास मौजूद लोग खिड़की में से चिल्ला रहे थे कि वह यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि राज ठाकरे को मारना चाहता है।

उन्होंने किताब हमें तत्कालीन एसीपी मोहम्मद जावेद के हवाले से लिखा, 'जब मैं बस के अंदर गया, तो मैंने देखा कि उसने एक यात्री को पकड़ा और उसकी ओर बंदूक कर रखी है। मैंने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं उस यात्री की जान बचाने के लिए क्या करता। मुझे गोली चलानी पड़ी।' किताब के अनुसार, जावेद और उनकी टीम को हाईजैकर पर दर्जनों गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें से तीन उसके सिर और एक सीने पर लगी।

रोहित आर्य की कहानी

50 साल के रोहित आर्य ने स्टूडियो में ऑडिशन के नाम पर 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया था। पुलिस उस तक पहुंचती इससे पहले ही उसने एक वीडियो बनाकर सब कुछ आग के हवाले कर देने की धमकी दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि आर्य पर पुलिस ने उस समय गोली चलाई जब वह ‘एयर गन’ से बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि बाद में अस्पताल में आर्य की मौत हो गई।

बंधक बनाने की वजह साफ नहीं

आर्य ने एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कह रहा है, 'मैं रोहित आर्य हूं। आत्महत्या करने के बजाय, मैंने एक योजना बनाई और कुछ बच्चों को बंधक बना लिया... मेरी बहुत ही साधारण मांगें हैं। बहुत ही नैतिक मांगें।' उसने कहा, 'मेरे कुछ सवाल हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं और उनके जवाबों के आधार पर, अगर कोई प्रति-प्रश्न हों, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, न ही मेरी पैसों की कोई मांग है। मैं साधारण बातचीत करना चाहता हूं।'

आर्य ने कहा, 'तुम्हारी तरफ से जरा सी भी गलती मुझे इस पूरी जगह को आग लगाने के लिए मजबूर कर सकती है... मैं मरूं या न मरूं, बच्चों को बेवजह चोट पहुंचेगी... मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।' उसने कहा था कि वह बातचीत के बाद कमरे से बाहर आएगा। हालांकि, उसने यह साफ नहीं किया कि वह किन समस्याओं के बारे में बात कर रहा था।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
mumbai crime
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।