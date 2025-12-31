Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWhen Priyanka Gandhi's future daughter in law Aviva Beg joined her election campaign
जब प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में पहुंचीं थीं होने वाली बहू अवीवा बेग, चर्चा में पुराना वीडियो

जब प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में पहुंचीं थीं होने वाली बहू अवीवा बेग, चर्चा में पुराना वीडियो

संक्षेप:

बाराखंबा रोड से स्कूल की पढ़ाई करने वाली अवीवा ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत से मीडिया और कम्युनिकेशन में बीए की डिग्री ली है। दिल्ली में जन्मी अवीवा बिजनेसमैन इमरान बेग और इंटीरियर डिजाइनर नंदिता बेग की बेटी हैं।

Dec 31, 2025 02:10 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान ने सगाई कर ली है। उन्होंने जीवनसाथी के तौर पर पेशे से फोटोग्राफर अवीवा बेग को चुना है। खबरें हैं कि दोनों करीब 7 साल से रिलेशन में हैं। हालांकि, रेहाना और अवीवा दोनों ही लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन अब एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें अवीवा के साथ रेहान मां प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे।

वीडिय केरल के नैकेट्टी का है। समाचार एजेंसी एएनआई के इस 40 सेकंड के वीडियो में रेहान सुरक्षा घेरे में नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक युवती मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वह अवीवा बेग ही हैं। हालांकि, इससे पहले भी रेहान चुनाव प्रचार में शामिल हो चुके हैं। वह कई मौकों पर बहन मिराया के साथ नजर आए हैं।

कौन हैं अवीवा बेग

मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड से स्कूल की पढ़ाई करने वाली अवीवा ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत से मीडिया और कम्युनिकेशन में बीए की डिग्री ली है। दिल्ली में जन्मी अवीवा बिजनेसमैन इमरान बेग और इंटीरियर डिजाइनर नंदिता बेग की बेटी हैं। अवीवा की मां नंदिता ने ही कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन का इंटीरियर डिजाइन किया था। अवीवा एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं।

Priyanka Gandhi Vadra

पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि दोनों पिछले कई वर्षों से दोस्त रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि रेहान और अवीवा ने हाल ही में एक समारोह में सगाई कर ली और फिलहाल परिवार और दोस्तों के साथ राजस्थान में हैं। रेहान प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी संतान हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर उन्हें एक आर्टिस्ट (कलाकार) और फोटोग्राफर बताया गया है। हालांकि, अभी तक गांधी या वाड्रा परिवार से किसी ने भी सगाई की खबरों की पुष्टि नहीं की है।

priyanka gandhi vadra
