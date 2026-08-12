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प्रियंका गांधी ने PM मोदी से पूछा 'कैसे हैं आप', क्या मिला जवाब; खरगे की बात पर लगे ठहाके

By Nisarg Dixit
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरतचंद्र पवार) गुट की नेता और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी हो गई है। इस मौके पर समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता पहुंचे।

Supriya Sule
सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती के वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता पहुंचे थे। फोटो- X

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती विवाह के बंधन में बंध चुकी हैं। हालांकि, उद्योगपति सारंग लखानी के संग उनकी शादी जून में ही हो गई थी, लेकिन रिसेप्शन सोमवार शाम दिल्ली में आयोजित किया गया था। खास बात है कि इस समारोह में शामिल हुए मेहमानों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी समेत कई बड़े नाम थे।

जब प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले पीएम मोदी

समारोह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, वायनाड सांसद राहुल गांधी समेत कई नेता नजर आ रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो में सुना जा सकता है कि सभी नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और तभी पीएम मोदी पूछते हैं, 'प्रियंका जी कैसी हैं आप?' इसपर उन्होंने जवाब दिया, 'अच्छी हूं, आप कैसे हैं।' पीएम मोदी ने रिप्लाई किया, 'मैं तो वैसा ही हूं।' इसी बीच खरगे भी बोले और उनका जवाब सुन साथ मौजूद सभी नेता हंस पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'साहब थोड़ा बदल गए हैं।'

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ये मेहमान भी पहुंचे

समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, अभिनेता अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रणबीर कपूर, फरहान अख्तर, रवि किशन समेत कई हस्तियां शामिल हुईं।

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कौन हैं रेवती और सारंग

सारंग के पिता अरुण लखानी विश्वराज ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं, और हाल ही में वह महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए। सारंग, विश्वराज ग्रुप के कार्यकारी निदेशक हैं। रेवती सुले ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है।

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जून में भोज में शामिल हुए राहुल गांधी समेत कई नेता

20 जून को आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई लोग शामिल हुए थे। वहीं, शादी से जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे थे।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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