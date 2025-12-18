जून से समय मांग रही हूं; प्रियंका गांधी ने भरी सभा में मांगा नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट, क्या मिला जवाब
केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह गत जून महीने से अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर गडकरी से मिलने का समय मांग रही हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट मांग लिया। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री से कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से ‘अपॉइंटमेंट’ (मुलाकात के लिए समय) की मांग रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसपर गडकरी ने उन्हें कभी भी मिलने आने के लिए कहा।
उन्होंने कहा, 'जून से मिलने का समय मांग रही हूं, कृपया समय दीजिए।' इस पर गडकरी ने कहा, 'आप प्रश्नकाल के बाद आ जाइए। आप कभी भी आ जाइए, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है।'
निर्माण की गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रतिदिन करना है लक्ष्य
गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में राजमार्ग निर्माण की गति को बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रतिदिन करना है। टाइम्स नेटवर्क के 'इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025' में गडकरी ने कहा कि केंद्र की प्रमुख भारतमाला परियोजना के तहत फिलहाल कोई नई परियोजना शुरू नहीं होने के कारण देश में राजमार्ग निर्माण की रफ्तार धीमी हो गई है।
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य अगले 8-10 वर्षों में भारत के वाहन उद्योग को दुनिया में शीर्ष स्थान पर लाना है। इस समय अमेरिका के वाहन उद्योग का आकार 78 लाख करोड़ रुपये है, इसके बाद चीन (47 लाख करोड़ रुपये) और भारत (22 लाख करोड़ रुपये) का स्थान है। मंत्री ने कहा कि भारत की जीडीपी वृद्धि को तेज करने के लिए कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।