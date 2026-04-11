जब संसद भवन परिसर में राहुल गांधी से मिले पीएम मोदी, खूब हुईं बातें; देखें वीडियो
महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच कुछ समय के लिए मुलाकात हुई। दोनों आपस में बात करते नजर आए। इसका विडियो वायरल हो रहा है।
संसद भवन और चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर तीखे प्रहार करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो 11 अप्रैल का ही है जब पीएम मोदी महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे थे।
वीडियो में देखा जा सकता है कि संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश खड़े हैं। प्रधानमंत्री एक-एक कर सबसे मिलते हैं और फिर राहुल गांधी के सामने ठहर जाते हैं। इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं। दोनों के बीच क्या बात हुई. यह तो पता नहीं लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी और राहुल गांधी कुछ सेकंड्स से एक दूसरे से किसी बात पर चर्चा करते रहे।
महात्मा फुले को लेकर क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के आदर्शों के लिए समर्पित था। फुले का जन्म 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनका निधन 28 नवंबर, 1890 को हुआ।
मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "महान समाज सुधारक महात्मा फुले के 200वीं जयंती वर्ष के समारोहों का आरंभ हो रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, ज्ञान और जन कल्याण को समर्पित कर दिया।" उन्होंने लिखा, "वे महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत करने में अग्रणी थे।"
प्रधानमंत्री ने लिखा, "उनके विचार सामाजिक प्रगति की दिशा में सभी का मार्गदर्शन करते रहें।" उन्होंने कहा कि फुले के प्रयासों से शिक्षा सशक्तीकरण का एक शक्तिशाली माध्यम बनी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें