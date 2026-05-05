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जब ममता बनर्जी ने पूछा, कौन हैं अमित शाह? तो गृहमंत्री ने क्या दिया रिप्लाई

May 05, 2026 01:36 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रमुख शमिक भट्टाचार्य ने बताया है कि 9 मई को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि, भाजपा ने यह साफ नहीं किया है कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी।

जब ममता बनर्जी ने पूछा, कौन हैं अमित शाह? तो गृहमंत्री ने क्या दिया रिप्लाई

भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार सरकार बनाने जा रही है। सोमवार को घोषित नतीजों में पार्टी ने 206 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से पूछे गए सवाल को याद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 12 सालों के बाद अब शाह का वादा पूरा हुआ है।

'अमित शाह कौन हैं?'

वीडियो 1 दिसंबर 2014 का है। उस समय शाह कोलकाता के धर्मताल में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था, 'मित्रों, कुछ दिन पहले, यह रैली की जब बात चलती थी। तब ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि अमित शाह कौन है। ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती हैं तो देख लीजिए। सुन सकती हैं तो सुन लीजिए। मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं। इस बंगाल की भूमि से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए।'

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2016 में एंट्री, 2021 में हार

साल 1982 में भाजपा का बंगाल में वोट शेयर सिर्फ 0.58 फीसदी पर था, जो 1991 में बढ़कर 11.34 प्रतिशत पर पहुंचा। हालांकि, पार्टी तब तक एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इसके बाद 1996 में वोट शेयर गिरा और सिलसिला 2001 तक भी जारी रहा। अंत में 2006 में यह घटकर 1.93 प्रतिशत पर आ गया था।

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2016 का पहला मौका था, जब भाजपा वोट शेयर को 3 सीटों में तब्दील कर सकी। इसके बाद 2021 में पार्टी ने आक्रामक प्रचार किया, लेकिन नतीजों में महज 77 सीटों पर ही सिमट कर रही गई थी। 2011 में पश्चिम बंगाल में सरकार हासिल करने वाली टीएमसी कि विजय रथ जारी रहा। हालांकि, 2026 में इस पर ब्रेक लगा और भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही।

9 मई को शपथ ग्रहण

मंगलवार को पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख शमिक भट्टाचार्य ने बताया है कि 9 मई को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि, भाजपा ने यह साफ नहीं किया है कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। दौड़ में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी, भट्टाचार्य, दिलीप घोष समेत कुछ नेताओं के नाम हैं। हालांकि, अब तक किसी नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सोमवार को 206 सीट जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ों में सेंध लगाई और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाया। इस जीत के साथ, भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाएगी।

294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। हालांकि, फाल्टा में मतदान रद्द होने के कारण 293 निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती हुई और इस वजह से फिलहाल बहुमत का आंकड़ा 147 है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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