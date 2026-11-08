जब पाकिस्तान के अपने घर पहुंच इमोशनल हुए थे लालकृष्ण आडवाणी, जन्मदिन पर खास कहानी
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। साल 1927 में आज के ही दिन अविभाजित भारत के कराची शहर में हुआ था। रविवार को वह 99 वर्ष के हो गए और अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। साल 1927 में आज के ही दिन अविभाजित भारत के कराची शहर में हुआ था। रविवार को वह 99 वर्ष के हो गए और अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया। एक सिंधी हिंदू परिवार में पैदा हुए लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। साल 2005 में लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। इस दौरान वह कराची स्थित अपने पुराने घर में भी पहुंचे थे। उनका यह घर पारसी कॉलोनी में था। जब आडवाणी अपने पुराने घर पहुंचे तो वह काफी इमोशनल हो गए थे।
बंटवारे के उथल-पुथल को करीब से देखा
उल्लेखनीय है कि आठ नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के कराची में जन्मे आडवाणी ने भारत को अपना घर बनाने से पहले बंटवारे की उथल-पुथल को करीब से देखा था। उन्होंने कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में प्रवेश किया और बाद में 1951 में स्थापित जनसंघ से जुड़ गए। वह भाजपा के मुख्य निर्माताओं में से एक के रूप में उभरे। उन्होंने कई बार पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और पूरे देश में भाजपा के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभायी। उनके राजनीतिक सफर, विशेष रूप से 1990 की ‘रथ यात्रा’ ने भाजपा की राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को बदलने और देश की राजनीतिक चर्चा की दिशा को नया रूप देने में मदद की।
बाद में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने 2002 से 2004 तक उप-प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालीं। आडवाणी को 2015 में 'पद्म विभूषण' और 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाजा गया।
जब पहुंचे थे कराची वाले अपने घर
आडवाणी पाकिस्तान के कराची स्थित पारसी कॉलोनी के मोहट्टा पैलेस में रहते थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे के बाद आडवाणी, पाकिस्तान में रुकने के बजाए परिवार के साथ भारत चले आए। साल 2005 के जून महीने में लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे। द डॉन ने इसके बारे में खबर लिखी थी। उस वक्त आडवाणी ने मीडिया से कहा कि करीब 60 के बाद अपने जन्मस्थान पर आकर वह काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। तब पाकिस्तान में आडवाणी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। आडवाणी ने भी उन्हें इसी अंदाज में रिस्पांस किया था।
पिछली यादें की थी ताजा
जिस घर में आडवाणी बचपन के दिनों में रहते थे वह दो-मंजिला थी। हालांकि जब आडवाणी कराची गए थे, तब इस घर का रूप-प्रारूप बदल चुका था। पुराने मोहल्ले में पहुंचते ही आडवाणी ने बचपन की यादें ताजा कीं। उन्होंने कहा कि मेरा बचपन यहां पर बीता है। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बचपन की पुरानी बातें याद आ गई हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने बेड और आलमारी को देखकर भी हैरानी जताई।
पीएम मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई दी। मोदी ने देश के प्रति श्री आडवाणी के योगदान को चिरस्थायी बताया और कई दशकों तक चले उनके उल्लेखनीय राजनीतिक सफर को नमन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आठ नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया और इस विशेष अवसर पर आडवाणी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस वरिष्ठ नेता के देश के प्रति योगदान पर एक लेख लिखा है, जिसमें उनके राजनीतिक संघर्षों, संगठनात्मक भूमिका और सरकार में दी गयी सेवाओं को याद किया गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।