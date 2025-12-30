Hindustan Hindi News
जब जान का खतरा बताकर खालिदा जिया ने प्रणब मुखर्जी से मिलने से मना किया, ढाका में क्या हुआ था

जब जान का खतरा बताकर खालिदा जिया ने प्रणब मुखर्जी से मिलने से मना किया, ढाका में क्या हुआ था

संक्षेप:

खालिदा जिया ने मंगलवार को 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह ब्रिटेन में इलाज कराने के बाद मई में स्वदेश लौटी थीं। इससे पहले जनवरी की शुरुआत में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी थी

Dec 30, 2025 10:59 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
बात साल 2013 की है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बांग्लादेश दौरे पर थे। खास बात है कि पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति ढाका पहुंच रहे थे। उस दौरान वह तब विपक्ष की नेता रहीं खालिदा जिया से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में बीएनपी चीफ की तरफ से बैठक रद्द कर दी गई। जिया ने इसकी वजह जान को खतरा बताया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की साल 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, तब नेता प्रतिपक्ष रहीं जिया ने मुखर्जी से मुलाकात रद्द कर दी थी। इसे लेकर तब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने जिया की काफी आलोचना भी की थी। सुरक्षा हवाले के चलते उन्होंने बैठक को रद्द कर दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा था, 'हमारे राष्ट्रपति से बेगम खालिदा जिया की मुलाकात के लिए समय पहले ही तय कर लिया गया था। यह काफी समय से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा था। यहां तक कि राष्ट्रपति भी बेगम खालिदा जिया से मिलने के लिए उत्सुक थे...। कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया था।' हालांकि, इससे एक साल पहले ही यानी 2012 में जिया ने मुखर्जी से दिल्ली में मुलाकात की थी।

क्यों अचानक रद्द कर दी थी मीटिंग

बांग्लादेशी वेबसाइट डेली स्टार ने जिया के द संडे गार्जियन को दिए इंटरव्यू के हवाले से बताया कि वह जान का खतरा होने के चलते मुखर्जी से मिलने नहीं गई थीं। तब जमात-ए-इस्लामी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। जमात अपने 3 नेताओं को वॉर क्राइम का दोषी साबित होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। जिया ने इंटरव्यू के दौरान कहा, 'अगर मुझे कुछ भी होता, तो जिम्मेदार जमात-ए-इस्लाम को बता दिया जाता।'

बीएनपी की प्रमुख ने कहा था कि वो उनके विरोधियों का गेम प्लान था और इसलिए उन्होंने बैठक रद्द कर दी थी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मुझे राष्ट्रपति के साथ मीटिंग रद्द करनी पड़ी, क्योंकि तब हमें इनपुट्स मिले थे कि अगर मैं उनसे मिलने गई, तो मुझपर हमला हो सकता है। यहां तक कि जान को खतरा हो सकता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप याद करें तो उनके होटल के पास ही जहां मैं उनसे मिलने वाली थी, वहां एक पेट्रोल बम ब्लास्ट हुआ था।'

80 साल की उम्र में हुआ निधन

जिया ने मंगलवार को 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह ब्रिटेन में इलाज कराने के बाद मई में स्वदेश लौटी थीं। इससे पहले जनवरी की शुरुआत में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी थी, जबकि शेख हसीना की सरकार ने इससे पहले कम से कम 18 बार उनके अनुरोधों को खारिज किया था।

पिछले कई दिनों से जिया की तबियत बहुत खराब थी। देर रात आई खबरों में उनके चिकित्सकों के हवाले से बताया गया था कि जिया की हालत और बिगड़ जाने की वजह से उन्हें राजधानी के एक विशेष निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Bangladesh
