जब मैं रेल मंत्री थी...कोलकाता में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले छलका ममता बनर्जी का दर्द

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम कोलकाता मेट्रो की तीन नई परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें ममता बनर्जी ने अपना दर्द बयां किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट का शीर्षक दिया है, ‘आज मुझे थोड़ी यादों में खो जाने दीजिए।’ इस पोस्ट में उन्होंने रेल मंत्री रहने के दौरान कोलकाता के लिए किए गए कामों का जिक्र किया है।

मेट्रो के लिए काम करने का सौभाग्य मिला

ममता बनर्जी ने लिखा है कि भारत का रेल मंत्री होने के नाते, मुझे कोलकाता में कई मेट्रो रेल कॉरिडोर की योजना बनाने और उन्हें मंजूरी देने का सौभाग्य मिला। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि इस शहर के विभिन्न हिस्सों (जैसे-जोका, बेहाला, तारतला, गरिया, नोआपाड़ा, दक्षिणेश्वर, हवाई अड्डा, दमदम, सेक्टर फाइव, आदि) को एक महानगरीय मेट्रो ग्रिड से जोड़ने के लिए, इसका खाका तैयार करने, आवश्यक धन की व्यवस्था करने, और समय पर काम शुरू करने सहित, सभी काम करने का सौभाग्य मुझे मिला।

उद्घाटन का जिक्र किया

बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि टॉलीगंज-गरिया, दमदम-गरिया, दक्षिणेश्वर-दमदम, सॉल्ट लेक-हावड़ा - इन सभी का उद्घाटन मेरे हाथों हुआ। उन्होंने लिखा कि मैंने ईस्ट-वेस्ट मेट्रो रेल लाइन के मार्ग में भी व्यावहारिक बदलाव किए, जिससे इसके कार्यान्वयन का रास्ता साफ हुआ। इन सभी कार्यों के लिए, मैंने कोलकाता में मेट्रो रेलवे का एक अलग ज़ोन भी बनाया। पूरे भारत में 20 ज़ोन थे, और यह एक नया था। मैंने विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की भी घोषणा की थी।

मुझे इस बात का गर्व

वह लिखती हैं कि मुझे इस बात पर गर्व है कि बाद में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में भी, मैंने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने इसी पोस्ट में लिखा हे कि हमने मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराने, सड़कें बनाने, विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने और सभी बाधाओं को दूर करने की व्यवस्था की, ताकि काम तेजी से पूरा हो सके। राज्य के मुख्य सचिवों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई समन्वय बैठकें कीं कि विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के बीच तालमेल बना रहे और काम आसान हो।