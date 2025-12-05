बाबरी मस्जिद की कब रखी जाएगी नींव? HC से राहत के बाद हुमायूं कबीर ने बताया समय और प्लान

संक्षेप: Babri Masjid: कबीर ने यह भी घोषणा की कि वह 17 दिसंबर को विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने दोहराया कि कार्यक्रम में कोई सार्वजनिक संबोधन या भाषण नहीं होगा और केवल मौलवी ही 2 घंटे तक पवित्र कुरान का पाठ करेंगे।

Babri Masjid and Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण में दखल देने से कलकत्ता हाई कोर्ट के इनकार करने के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अब और आगे बढ़कर फ्रंट पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के समय का ऐलान किया है। आज (शुक्रवार, 5 दिसंबर) हुमायूं कबीर ने कहा, "बाबरी मस्जिद मॉडल की आधारशिला शनिवार (कल, 06 दिसंबर) को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच रखी जाएगी और इस दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति में पवित्र कुरान का पाठ किया जाएगा।"

इसके साथ ही कबीर ने यह भी घोषणा कर दी कि वह 17 दिसंबर को राज्य विधानसभा में विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने दोहराया कि कार्यक्रम में कोई सार्वजनिक संबोधन या भाषण नहीं होगा, और केवल मौलवी ही दो घंटे तक पवित्र कुरान का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के मॉडल की आधारशिला रखे जाने की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।

HC ने दखल देने से इनकार कर दिया इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दायर एक जनहित याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने बाबरी मस्जिद के मॉडल की आधारशिला रखने की योजना पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन छह दिसंबर को आधारशिला की तारीख चुनने का फैसला और उनके कथित भड़काऊ बयान राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं और कानून-व्यवस्था की संभावित स्थिति पैदा कर सकते हैं।

तृणमूल ने तोड़े सारे संबंध कबीर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने वकीलों को लगाया है और वह अदालत के किसी भी फैसले का सम्मान करेंगे। राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने गुरुवार को घोषणा की थी कि पार्टी ने भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को निष्कासित कर दिया है और बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के मॉ़डल के निर्माण के प्रस्ताव के कारण उनसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं। पार्टी का दावा है कि यह कदम सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है।