When Congress labelled opposition Vice President candidate Sudershan Reddy BJPs Yes Man, why black flags shown to him? विपक्ष के VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को जब कांग्रेस ने कहा था BJP का 'येस मैन', क्यों दिखाए थे काले झंडे?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhen Congress labelled opposition Vice President candidate Sudershan Reddy BJPs Yes Man, why black flags shown to him?

विपक्ष के VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को जब कांग्रेस ने कहा था BJP का 'येस मैन', क्यों दिखाए थे काले झंडे?

16 मार्च को, जब जस्टिस रेड्डी तटीय राज्य गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में राजभवन में शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके खिलाफ काले झंडे लहराए थे।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 10:03 AM
share Share
Follow Us on
विपक्ष के VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को जब कांग्रेस ने कहा था BJP का 'येस मैन', क्यों दिखाए थे काले झंडे?

कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा, जो फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। रेड्डी 21 अगस्त (गुरुवार) को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रेड्डी गोवा के पहले लोकायुक्त रहे हैं। वह हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् एवं मध्यस्थता केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल रेड्डी पर भरोसा जता रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब कांग्रेस उन्हें भाजपा का 'येस मैन' कहती थी। इतना ही नहीं कांग्रेस और NCP के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ काले झंडे भी दिखाए थे।

बात मार्च 2013 की है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को रिटायर हुए दो साल हो चुके थे। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने दिए फैसलों की वजह से चर्चित हो चुके थे। तब गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने उन्हें गोवा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया था। उनकी इस नियुक्ति का तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने विरोध किया था। दोनों ही दलों के लोगों ने तब आरोप लगाया था और दावा किया था कि भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपनी 'जी-हुजूरी' करने के लिए ही रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी को लोकायुक्त के रूप में चुना है।

ये भी पढ़ें:SC के यह पूर्व जज लड़ेंगे VP चुनाव, विपक्ष ने सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उतारा

नियुक्ति की वैधता पर उठाए थे सवाल

तब इन दलों ने आरोप लगाया था कि जस्टिस रेड्डी की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति कानून का उल्लंघन है। 16 मार्च को, जब जस्टिस रेड्डी तटीय राज्य गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में राजभवन में शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके खिलाफ काले झंडे लहराए थे।

ये भी पढ़ें:जिसने UPA सरकार को दिए थे कई झटके, उसे INDIA गठबंधन ने क्यों बनाया VP कैंडिडेट?

पर्रिकर ने क्यों बनाया था पहला लोकायुक्त?

दरअसल, 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले, मनोहर पर्रिकर ने वादा किया था कि सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। पर्रिकर तब वही वादा पूरा कर रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कथित अवैध खनन घोटाले से जुड़े सभी भ्रष्टाचार के मामले लोकायुक्त को सौंपे जाएँगे। जैसे ही पर्रिकर सरकार ने रेड्डी को लोकायुक्त नियुक्त किया था,उसके तुरंत बाद माजिक कार्यकर्ता और वकील आयर्स रोड्रिग्स ने गोवा स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि जस्टिस रेड्डी की नियुक्ति की निर्णय प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी।

ये भी पढ़ें:ताकि लग ना जाए 2022 वाला घाव? विपक्ष ने क्यों लगाया सुदर्शन रेड्डी पर ही दांव

सात महीने ही रहा कार्यकाल

दूसरी तरफ पूर्व न्यायाधीश रेड्डी का लोकायुक्त के रूप में कार्यकाल बहुत छोटा रहा। उन्होंने सात महीने बाद ही व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस रेड्डी ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान राज्य स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से संबंधित भर्ती घोटालों की जांच की थी। इसके अलावा 2007 से 2012 के बीच गोवा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए अवैध खनन घोटाले की जांच भी की थी।