बीजेपी को कब मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? इस राज्य को मिलने जा रहा नया पार्टी चीफ

गुजरात में शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का भी रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो सकता है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का इंतजार काफी लंबा हो रहा है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में पार्टी चीफ चुनने की प्रक्रिया जारी है। अब गुजरात में शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। गांधीनगर स्थित बीजेपी मुख्यालय में राज्य ईकाई के चीफ के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। गुरुवार को बीजेपी ने ऐलान किया था कि शुक्रवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे और इसी दिन स्क्रूटनी भी होगी।

शनिवार को वोटिंग होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। गुजरात में पाटीदार मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष भी ओबीसी से हो सकता है। गुजरात में मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल दक्षिण गुजरात से आते हैं। उनके उनके कार्यकाल के पांच साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगला बीजेपी अध्यक्ष सौराष्ट्र या फिर उत्तरी गुजरात से हो सकता है।

गुजरात में एक साल से बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव लंबित हैं। वहीं पार्टी के बीच बढ़ते असंतोष को देखते हुए पार्टी की कमान किसी और के हाथ में देना जरूरी हो गया है। अगले साल की शुरुआत में गुजरात में पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं जो कि विधानसभा चुनाव के लिए लिटमेस टेस्ट के बराबर होंगे। ऐसे में पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया है।

2022 में बीजेपी की विधानसभा चुनाव में जीत का क्रेडिट सीआर पाटिल को दिया गया था। हालांकि अब वह केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में गुजरात ईकाई को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी गुजरात और उत्तर प्रदेश में पार्टी चीफ के चुनाव ना पाने की वजह से अटका हुआ है। गुजरात में चुनाव के साथ एक रास्ता तो साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से। ऐसे में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पत्र पर तब तक साइन नहीं कर सकते जब तक कि इन दोनों राज्यों में संगठन के चुनाव नहीं हो जाते।