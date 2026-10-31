जब भाजपा-सपा ने मिलकर चलाई थी मॉक पार्लियामेंट, लालू बने PM; क्या थी मांग?
mock parliament: सदन की कार्यवाही स्थगित होते ही लालू प्रसाद यादव की पहल पर विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही खुद ही आगे बढ़ाने का फैसला किया था। लालू यादव ने सदन में खुद को प्रधानमंत्री के रोल में स्थापित किया।
mock parliament: यह 2010 की बात है। संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व घटना हुई थी। वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक की चार प्रमुख पार्टियों ने मतभेद भुलाकर लोकसभा के भीतर एक घंटे से अधिक समय तक मॉक पार्लियामेंट चलाई थी। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री (प्रतीकात्मक) बनाया गया था। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने स्पीकर की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सांसदों के वेतन वृद्धि के मुद्दे पर भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।
सदन की कार्यवाही स्थगित होते ही लालू प्रसाद यादव की पहल पर विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही खुद ही आगे बढ़ाने का फैसला किया था। लालू यादव ने सदन में खुद को प्रधानमंत्री के रोल में स्थापित किया। समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव को उपाध्यक्ष की की जिम्मेदारी दी गई ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके।
70 से अधिक सांसदों की हुई थी भागीदारी
इस मॉक पर्लियामेंट में भाजपा, वामपंथी दलों, सपा और राजद के लगभग 70 से अधिक सांसदों ने इस मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था। भाजपा नेता मेनका गांधी ने 'मेडिकल काउंसिल बिल' पर भाषण भी दिया, जिसे सरकार ने मूल सदन में बिना चर्चा के पारित करा दिया था। उस समय संसद की सुरक्षा सेवा ने प्रेस गैलरी को तुरंत खाली कराया गया ताकि मीडिया इस ड्रामे को कवर न कर सके।
वेतन वृद्धि की मांग
केंद्रीय कैबिनेट ने सांसदों का मूल वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव संसदीय समिति की उस सिफारिश पर अड़े थे जिसमें वेतन 80,000 रुपये करने का सुझाव दिया गया था। लालू का कहना था कि या तो 80,000 रुपये दें या फिर कुछ भी नहीं। कई कांग्रेस सांसद भी गुप्त रूप से लालू के समर्थन में थे और अपनी ही पार्टी के उन नेताओं का विरोध कर रहे थे जो वेतन वृद्धि के खिलाफ थे।
तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस पूरी घटना पर कड़ी असंतोष जताया और कहा था, "संसद लोकतंत्र का मंदिर है और इसके साथ सर्वोच्च सम्मान व गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए।" सत्ताधारी दल के साथ-साथ भाजपा के भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र का मजाक करार दिया था।
आपको बता दें आज एकबार फिर इसी तरह की कोशिश की गई। हालांकि, इसबार मॉक पार्लियामेंट का आयोजन संसद में नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुआ। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई और एसआईआर की प्रक्रिया को रद्दे करने का प्रस्ताव रखा गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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