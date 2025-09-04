When asked in US who lost India Shashi Tharoor criticized Trump tariff जब US में पूछा जाएगा- भारत को किसने खोया? ट्रंप के टैरिफ की शशि थरूर ने की आलोचना, India News in Hindi - Hindustan
शशि थरूर के मताबिक, रिश्तों को बचाने के लिए अमेरिका को चाहिए कि दंडात्मक शुल्क हटाए, खासकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों से तो जरूर हटाए। फ्री ट्रेड वार्ता तेज करे और भारत को वैकल्पिक बाजार मुहैया कराए।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Thu, 4 Sep 2025 10:04 AM
Shashi Tharoor: रूस से तेल खरीदने के कारण भारत-अमेरिका के बीच संबंध काफी बिगड़ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चौतरफा आलोचना हो रही है। अमेरिका की इस दबाव वाली रणनीति का जवाब देने के लिए हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस की चीन से निकटता देखने को मिली। इस सबके बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप की नई वैश्विक कूटनीति को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर कहा है कि आने वाले समय में अमेरिका में सवाल पूछा जाएगा- भारत को किसने खोया?

शशि थरूर लिखते हैं- 1949 में चीन पर माओत्से तुंग की कम्युनिस्ट जीत के बाद अमेरिका में “हू लॉस्ट चाइना?” बहस छिड़ी थी। आज वही सवाल कुछ सालों बाद भारत के संदर्भ में उठ सकता है।अगर नई दिल्ली रूस-चीन के करीब और अमेरिका से दूर होती नजर आई तो क्या वॉशिंगटन में पूछा जाएगा – “हू लॉस्ट इंडिया?”

ट्रंप प्रशासन की कठोर टैरिफ नीतियों और सख्त बयानबाजी ने भारत-अमेरिका साझेदारी की नींव को हिला दिया है। अब भारत अमेरिकी बाजार में सबसे ज्यादा शुल्क झेल रहा है। भारत पर जहां 50 प्रतिशत शुल्क लगाए गए हैं, वहीं चीन पर 30% और अन्य देशों पर सिर्फ 15-20%। इसके चलते भारत अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए रूस और चीन की ओर झुक रहा है।

शशि थरूर के मुताबिक, अगस्त 26-27 की रात से अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर दोहरी मार डाली, जिससे 48 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात प्रभावित हुए। इनमे वस्त्र, रत्न-आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद (विशेषकर झींगा) और ऑटो पार्ट्स प्रमुख हैं। हालांकि, फिलहाल दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स इससे बाहर रखे गए हैं।

उन्होंने कहा, इसके कारण सूरत में 1.5 लाख से अधिक आभूषण कर्मियों की नौकरी गई। तिरुपुर के परिधान उद्योग और विशाखापट्टनम के झींगा निर्यातक गहरे संकट में हैं। अमेरिकी खरीदार वियतनाम, इक्वाडोर, थाईलैंड और तुर्की की ओर रुख कर रहे हैं। भारतीय निवेश माहौल और रोजगार पर गंभीर दबाव बढ़ रहा है।

शशि थरूर आगे लिखते हैं- विडंबना यह है कि रक्षा सहयोग मजबूत बना हुआ है। फरवरी 2025 में शुरू हुई यूएस-इंडिया COMPACT पहल के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों का सह-उत्पादन और नई रक्षा साझेदारी रूपरेखा पर काम चल रहा है। भारत अमेरिकी स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन और जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल खरीदने की बातचीत में भी है। मगर भारी शुल्क इस भरोसे को कमजोर कर रहे हैं।

अमेरिकी टैरिफ सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी हैं। भारत में इसे रणनीतिक स्वायत्तता को दंडित करने के रूप में देखा जा रहा है। इससे क्वाड की एकजुटता कमजोर होगी, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा डगमगाएगी और भारत को रूस-चीन की ओर और अधिक धकेला जा सकता है।

शशि थरूर के मताबिक, रिश्तों को बचाने के लिए अमेरिका को चाहिए कि दंडात्मक शुल्क हटाए, खासकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों से तो जरूर हटाए। फ्री ट्रेड वार्ता तेज करे और भारत को वैकल्पिक बाजार मुहैया कराए। उच्चस्तरीय संवाद बहाल करे। ट्रंप और मोदी की सीधी बातचीत रिश्तों की ठंडक पिघला सकती है। तकनीकी और रक्षा सहयोग बढ़ाए ताकि भरोसा मजबूत हो।

