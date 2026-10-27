भाई क्या करना है बता, अभिजीत दीपके से आशुतोष रांका ने पूछा; मिला ये जवाब
CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका नजर आ रहे हैं। ऐसे में अटकलें तेज हो गईं हैं कि सीजेपी जल्द ही अगले कदम का ऐलान कर सकती है। फिलहाल, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।
अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने अब तक अगले प्रदर्शन का कदम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, हाल ही में एक इंटरव्यू में दीपके ने बताया था कि रांका ने जेल से बाहर आने के बाद पूछा था कि आगे क्या करना है। हाल ही में सीजेपी नेताओं ने आंतरिक फूट की अटकलों के बीच एक तस्वीर साझा की है, जिसमें रांका और दीपके के अलावा सौरभ दास भी नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर मामले में दास भी हिरासत में गए थे।
अभिजीत दीपके ने बताया है कि उन्होंने दोनों नेताओं को परिवार के साथ समय बिताने के लिए कहा था। द रेड माइक से शुक्रवार को बातचीत में दीपके से पूछा गया कि आगे का प्लान क्या है। इसपर उन्होंने जवाब दिया, 'नहीं प्लान तो हम अभी बनाएंगे। अभी आशु और सौरभ से मैं मिलूंगा। हम तीनों एक बार अभी तक मिले नहीं क्योंकि मैंने बोला भाई तुम लोग ना अपने फैमिली के साथ पहले रहो। पहले फैमिली के साथ दो-तीन दिन रहो उसके बाद हम तीनों मिलेंगे।'
आगे क्या करना है बता
उन्होंने आगे कहा, 'आशु तो मतलब आशु तो आशु जितनी शांति से अंदर गया था उतनी शांति से अंदर आ गया है और आते ही बोलता है कि भाई आगे क्या करना है बता। मैंने बोला रुक जा पहले तू फैमिली से मिल ले भाई क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा गिल्ट था, उनकी फैमिली से मैं ही बात कर रहा था।'
उन्होंने कहा, 'मुझे तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मुझे बेल दे दी थी लेकिन ये दोनों अंदर थे तो मुझे वो था कि इनकी फैमिली से बात करते हुए मुझे काफी खराब लग रहा था। क्योंकि वो दोनों अंदर हैं और मैं चाहता था कि मुझे भी अंदर ही रख देते न।'
बड़ा ऐलान करने वाली है सीजेपी?
दीपके ने यह भी बताया था कि सीजेपी के नेता मिलेंगे और दोबारा रणनीति तैयार करेंगे। अब सोमवार को ही उन्होंने रांका और दास के साथ तस्वीर साझा की है। ऐसे में संभावनाएं बढ़ गईं हैं कि पार्टी जल्द ही अपने अगले कदम की घोषणा कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है और महज अटकलों का दौर चल रहा है।
दीपके ने सोमवार को एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें तीनों शीर्ष सीजेपी नेता साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही लिखा है 'इंटरनल रिफ्ट'। दरअसल, उनकी इस पोस्ट को तंज के रूप में देखा जा रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई जगहों पर दावा किया जा रहा था कि पार्टी के नेताओं में फूट पड़ गई है।
अंदरूनी फूट पर भी उड़ाया था मजाक
इंटरव्यू के दौरान ही फूट की अटकलों पर भी सवाल पूछा गया था। इसपर सीजेपी प्रमुख ने कहा था, 'कॉन्सिपेसीज थ्योरी लिखनी हो न तो अच्छी लिखो। मतलब ऐसी तो लिखो जिसपर भरोसा किया जा सके। लिखनी हो तो अच्छी लिखो।' उन्होंने कहा था, ‘अभी मतलब जेल से बाहर आते ही जो गालियां दी ना मैंने आशु और सौरभ को मैंने बोला गधो अरेस्ट तुम हो जाते हो यहां पर। मतलब मेरे को तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ रही है। मुझे जवाब देना पड़ रहा है। मैं यहां पर अपने घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहा हूं। अपने घर वालों को समझा नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मुझे तुम दोनों की फैमिलीज को भी समझाना पड़ रहा है...।’
प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद जंतर मंतर पर नारेबाजी और तिरंगा फहराने के चलते रांका और दास को हिरासत में ले लिया गया था। उनके साथ सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे समेत कई कार्यकर्ता भी शामिल थे। शुरुआत में शिंदे को बॉन्ड और मुचलके के बाद जाने दिया गया, लेकिन दो अन्य नेताओं को हिरासत में रखा था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें