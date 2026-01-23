Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWhen Army Chief was informed about Pahalgam attack General Upendra Dwivedi emotional reaccount
जब आर्मी चीफ को दी गई थी पहलगाम हमले की खबर, जनरल द्विवेदी ने सुनाया भावुक किस्सा

जब आर्मी चीफ को दी गई थी पहलगाम हमले की खबर, जनरल द्विवेदी ने सुनाया भावुक किस्सा

संक्षेप:

22 अप्रैल को एम 4 कार्बाइन और एके-47 से लैस आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में खूबसूरत वादियों के बीच 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इनमें अधिकतर लोग पर्यटक थे।

Jan 23, 2026 09:45 am ISTJagriti Kumari वार्ता
बीते साल मई महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत के सैन्य प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक भावुक किस्सा सुनाया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि वह उस क्षण को भूल नहीं पाते जब उन्हें पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या की सूचना मिली थी।

जनरल द्विवेदी ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उस घटना को याद करते हुए बताया कि वह सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों के एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे तभी बीच भाषण के बीच उन्हें पहलगाम हमले का दुखद समाचार मिला था। उन्होंने कहा कि उस घटना के बाद जब भी वह मंच पर खड़े होते हैं उन्हें उस दिन की याद आ जाती है।

भावुक किस्सा

सेना प्रमुख ने कहा, "22 अप्रैल को मैं सेवानिवृत्त अधिकारियों के सेमिनार में बोल रहा था। मैं अपने संबोधन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा पूरा कर चुका था और अचानक उस समय के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई अंदर आए और बोले, सर, छोटी सी…।" उन्होंने कहा, "जब डीजीएमओ 'छोटी सी' कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं जब वे आपके भाषण के बीच में आकर कुछ कहना चाहते हैं, तो जरूर कोई बड़ी बात होती है। इसके बाद आप जानते ही हैं कि क्या हुआ, और वह समय बहुत कठिन था।”

जनरल द्विवेदी ने बताया कि उस समय तत्कालीन उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम. वी. सुचेंद्र कुमार भी वहां बैठे थे क्योंकि वे भी उसी महीने 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे थे। सेना प्रमुख ने कहा, "उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने उनकी ओर देखा और वे समझ गए। उसी समय वे तुरंत बाहर चले गए, क्योंकि तब तक उन्हें भी एक पर्ची के जरिए यह सूचना मिल चुकी थी कि क्या हुआ है। इसके बाद जो हुआ, वह आप सभी जानते हैं। इसलिए जब भी मैं मंच पर खड़ा होता हूं, तो मुझे हमेशा उस दिन की याद आ जाती है कि हालात कैसे थे और चीजें कितनी तेजी से बदलीं।"

पाक में पले आतंकियों ने किया था हमला

22 अप्रैल को पहलगाम में स्थित बैसरन घाटी में एम 4 कार्बाइन और एके-47 से लैस आतंकवादियों ने 26 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। ये आतंकी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे। हमला पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के भड़काऊ बयानों के कुछ ही दिनों बाद हुआ था, जिनमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की 'जुगुलर वेन' बताया था और मुसलमानों तथा हिंदुओं के साथ अलग-अलग व्यवहार की बात कही थी।

भारत ने दिया था मुंहतोड़ जवाब

इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर कश्मीर में स्थित कई आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के नौ आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए। इस दौरान भारत ने करीब सौ से ज्यादा आतंकियों को भी मार गिराया।

Indian Army
