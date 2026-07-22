सोनम वांगचुक अब तक कब और कितनी बार बदल चुके अपनी मांग?

शुरुआत में सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े सोनम वांगचुक की मांगें आखिर में आंदोलनकारी छात्रों को पुलिसिया कार्रवाई से बचाने की दिशा में मुड़ गई हैं। जून से लेकर जुलाई के इस सफर में वांगचुक के तेवर और मांगें किस-किस तरह बदली हैं।

देश के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर 28 जून से अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू हुआ यह अनशन अब अपने 25वें दिन में था। इस दौरान वांगचुक के रुख और अनशन तोड़ने की शर्तों में तीन बार बड़े बदलाव आए।

सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने मीडिया से बात करते हुए घोषणा की, "सांसदों से आश्वासन और पत्र मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने का फैसला किया है। लेकिन उन्हें भारत सरकार से भी आश्वासन चाहिए कि प्रदर्शनकारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्हें सरकार से यह आश्वासन भी चाहिए कि आज रात उन पर शारीरिक हमला नहीं किया जाएगा।"

शुरुआत में सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े वांगचुक की मांगें आखिर में आंदोलनकारी छात्रों को पुलिसिया कार्रवाई से बचाने की दिशा में मुड़ गईं। आइए जानते हैं, जून से लेकर जुलाई के इस सफर में वांगचुक के तेवर और मांगें किस-किस तरह बदली हैं।

शुरुआती रुख (28 जून): 'जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, तब तक अनशन जारी' जब सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ जंतर-मंतर के मंच पर उतरे थे, तब उनके तेवर बेहद सख्त थे। उस वक्त उन्होंने सरकार के सामने सीधी और कड़ी शर्तें रखी थीं:

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा: NEET परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक की सीधी जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय मंत्री पद छोड़ें।

सख्त कानून और मुआवजा: प्रतियोगी परीक्षाओं के ढर्रे को बदलने के लिए कड़े नियम बनें और पेपर लीक के तनाव में खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को भारी मुआवजा मिले।

उस समय वांगचुक का रुख ऐसा था कि बिना इस्तीफे के बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी।

पहला बदलाव (19 जुलाई): 'इस्तीफा न सही, संसद में बहस का ही वादा दे दो' जैसे-जैसे दिन बीते, वांगचुक का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 19 जुलाई को पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद उनके तेवर में पहला लचीलापन देखने को मिला।

जंतर-मंतर पर वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे. आंग्मो ने उनके हवाले से एक नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के प्रतिनिधि या सांसद आकर यह भरोसा दिला दें कि संसद के मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और इस धांधली पर खुलकर चर्चा होगी और इसे ही मुख्य मु्द्दा बनाया जाएगा, तो वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे।

यानी, जो मांग सीधे 'इस्तीफे' से शुरू हुई थी, वह पहली बार 'संसदीय चर्चा और वादे' के पायदान पर आकर थोड़ी नरम पड़ी।

दूसरा बदलाव (20 जुलाई): 'यूथ लीडर को संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए' 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर भारी बवाल हुआ। 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़पें हुईं, लाठीचार्ज हुआ और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हिंसा के बाद देर शाम सोनम वांगचुक ने हाथ से लिखा नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपना अनशन खत्म करने के लिए शर्तें रखीं।

उन्होंने लिखा, " या तो यूथ लीडर्स से सांसद मिलें और संसद के अंदर उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए या फिर अस्पताल में मुझे उनसे मिलने दिया। उससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तया करे, तभी मैं अपना अनशन तोड़ूंगा।

तीसरा बदलाव (22 जुलाई): 'छात्रों पर मुकदमे न हों, तो ही तोडूंगा व्रत' इसके अगले ही दिन यानी मंगलवार रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह अस्पताल में वांगचुक का हाल-चाल जानने पहुंचे। मंत्रियों से मुलाकात के बाद 22 जुलाई को वांगचुक ने एक खुला पत्र जारी कर अपनी नई और सबसे अहम शर्त सामने रख दी:

वांगचुक के मुताबिक, मंत्रियों ने मृतक छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और संसद में इस मुद्दे पर सार्थक बहस कराने का सकारात्मक आश्वासन दे दिया है।

वांगचुक ने साफ कर दिया है कि वह अपना अनशन अब सिर्फ एक ही शर्त पर तोड़ेंगे- सरकार लिखित या स्पष्ट रूप से यह गारंटी दे कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र या युवा पर कोई केस (FIR), कानूनी कार्रवाई या पुलिसिया प्रताड़ना नहीं होगी।