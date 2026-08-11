एक ही वक्त पर एक ही हॉल में नजर आए अमित शाह और राहुल गांधी, क्या था मौका, क्या बात हुई?
सोमवार रात हुए सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए। दोनों एक ही वक्त में हॉल में नजर आए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।
ऐसा कम ही होता है कि जब दो सियासी प्रतिद्वंद्वी एक जगह, एक ही समय पर पहुंच जाएं। लेकिन एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में यह दुर्लभ नजारा देखने को मिला। असल में सोमवार रात हुए इस समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए। दोनों एक ही वक्त में हॉल में नजर आ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दोनों नेता एक-दूसरे से कुछ ही दूरी पर नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात हुई हो या दोनों के बीच किसी तरह की बातचीत हुई हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। वैसे सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि रेवती सुले की शादी, नागपुर के उद्योगपति सारंग लखानी के साथ मुंबई में शादी की है। यह शादी जून में हुई थी। इसके बाद दिल्ली में यह ग्रैंड रिसेप्शन हुआ।
धुर-विरोधी नजर आए साथ-साथ
गौरतलब है कि सियासी मैदान में दोनों नेता हमेशा एक-दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। इन दिनों भी संसद में राहुल गांधी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जंतर-मंतर पर जो गोलीबारी हुई, उसको लेकर गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। इससे इतर सोमवार रात, नजारा बिल्कुल अलग था। दोनों धुर-विरोधी नेता एक-दूसरे से कुछ ही दूरी पर नजर आ रहे थे। जहां अमित शाह खड़े होकर स्टेज पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, राहुल गांधी उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थीं। राहुल गांधी इस दौरान वहां मुस्कुराते हुए और अन्य लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं।
नवयुगल ने छुए अमित शाह के पांव
जैसे ही अमित शाह स्टेज पर पहुंचते हैं, सुप्रिया सुले उनका वहां पर स्वागत करती हैं और हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं। इसके बाद अमित शाह स्टेज पर पहुंचते हैं। इसके बाद नवविवाहित दंपति अमित शाह का पैर छूकर उनका आर्शीवाद लेते हैं। यह सब होने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री युगल को बुके देते हैं और तस्वीरों में इस लम्हे को दर्ज कर यादगार बना लिया जाता है। अमित शाह के तुरंत बार राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ स्टेज पर पहुंचते हैं। सुप्रिया सुले इन सभी का भी अभिवादन करती हैं। स्टेज पर पहुंचने के बाद सोनिया गांधी एक तरफ हो जाती हैं। इसके बाद सुप्रिया सुले उन्हें नवविवाहित युगल के पास लेकर आती हैं। वह राहुल गांधी को भी कपल के पास खड़ा करती हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली में 6 जनपथ पर हुए इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न दलों के नेता एक साथ नजर आए। इनमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल रहे। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, चिराग पासवान, गजेंद्र सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह, एस जयशंकर, स्मृति ईरानी और पीटी ऊषा समेत कई लोग इसमें शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।