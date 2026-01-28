Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWhen Ajit Pawar turbulent Helicopter Lost route in Clouds, Deputy CM Panicked; How Devendra Fadnavis Calmed Him Down
जब बादलों के बीच भटक गया था विमान, घबरा गए थे अजित पवार; तब फडणवीस ने कैसे कराया था शांत

जब बादलों के बीच भटक गया था विमान, घबरा गए थे अजित पवार; तब फडणवीस ने कैसे कराया था शांत

संक्षेप:

Ajit Pawar Death News: इस वाकये का जिक्र उसी दिन कार्यक्रम में अजित पवार ने खुद सबसे साझा किया था। उन्होंने कहा था कि उदय सामंत ने मुझसे कहा कि उतरने की जगह पर नजर रखें। जैसे ही मैंने खिड़की से लैंडिंग साइट देखी, मुझे बड़ी राहत मिली।

Jan 28, 2026 07:24 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Ajit Pawar Plane Crash Death News: बात जुलाई 2024 की है। मॉनसूनी बरसात का मौसम था। आसमान में घने और काले बादलों का डेरा था। उसी बरसाती सुबह में तत्कालीन दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ एक हेलिकॉप्टर में सवार होकर गढ़चिरौली जा रहे थे। वहां एक स्टील परियोजना का उद्घाटन करना था। जैसे ही चॉपर नागपुर के ऊपर आसमान में गया, बादलों ने रास्ते में डेरा डालना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे बादलों से घिरे आसमान में विजिविलिटी कम होती चली गई और खराब दृश्यता के कारण हेलिकॉप्टर अपने रास्ते से भटक गया।

अजित पवार तब घबरा गए थे। वह बार-बार चॉपर से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ-साफ झलक रही थी। स्टील प्रोजेक्ट के उद्गाटन का रोमांच धीरे-धीरे घबराहट में बदल चुका था लेकिन उसी विमान में सवार देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह शांत थे। वे इससे पहले छह हवाई हादसों से बच चुके थे। उन्होंने अजित पवार को भरोसा दिलाया कि सेफ लैंडिंग होगी। इस एक घंटे के सफर के बीच पायलट ने सूझबूझ से हेलिकॉप्टर को बादलों के बीच संभाला, दिशा सुधारी और आखिरकार गढ़चिरौली में सुरक्षित लैंडिंग कराई।

ये भी पढ़ें:यह एक हादसा, कोई राजनीति नहीं; प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर बोले शरद पवार

अजित पवार ने खुद साझा किया था वाकया

NDTV के मुताबिक, इस वाकये का जिक्र उसी दिन कार्यक्रम में अजित पवार ने खुद सबसे साझा किया था। उन्होंने कहा था, “उदय सामंत ने मुझसे कहा कि उतरने की जगह पर नजर रखें। जैसे ही मैंने खिड़की से लैंडिंग साइट देखी, मुझे बड़ी राहत मिली।” अब विडंबना देखिए कि 18 महीने बाद, वही अजित पवार एक भीषण विमान हादसे का शिकार हो गए। बुधवार को बारामती में लैंडिंग के दौरान Learjet 45XR विमान के नियंत्रण खो देने से दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद मलबे से आग और धुएं के गुबार उठते दिखे। मौके पर पुलिस और आपातकालीन टीमें तुरंत पहुंचीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

ये भी पढ़ें:रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, प्लेन क्रैश से चंद मिनट पहले पायलट की बातें आईं सामने

फडणवीस बोले- यकीन नहीं हो रहा

इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “यह विश्वास करना मुश्किल है कि अजित अब हमारे बीच नहीं हैं। साथ काम करते-करते एक गहरी दोस्ती हो गई थी। उनका जाना ऐसा खालीपन छोड़ गया है, जो कभी नहीं भर पाएगा।” बुधवार को जिस वक्त ये विमान हादसा हुआ, उस समय विमान में अजित पवार के अलावा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), एक सहायक और दो क्रू मेंबर (पायलट-इन-कमांड (PIC) और सेकेंड-इन-कमांड (SIC) मौजूद थे।

जांच के हर पहलू पर नजर

महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार, दुर्घटनास्थल और मलबे की गहन फोरेंसिक जांच की जाएगी। विमान के ब्लैक बॉक्स को खंगाला जाएगा और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से अंतिम क्षणों की बातचीत का विश्लेषण होगा। पुलिस के अनुसार, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से बातचीत की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, मौसम, रनवे की स्थिति और हवा की दिशा जैसे बाहरी कारणों को भी जांच में शामिल किया गया है।

