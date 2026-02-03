Hindustan Hindi News
भाजपा सांसद ने जब संसद में निकाल रख दिए अपने पैर, बोले- वामपंथियों ने इन्हें काट डाला

संक्षेप:

राज्यसभा में सोमवार को कार्यवाही के दौरान केरल से नामित सदस्य सी सदानंदन मास्टर ने अपने दोनों आर्टिफिशियल लिंब्स निकालकर टेबल पर रख दिए। उन्होंने 31 साल पुरानी घटना बताते हुए कहा कि CPI-M के लोगों ने मेरे पैर काट दिए।

Feb 03, 2026 09:44 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक ऐसी भी तस्वीर दिखी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राज्यसभा में नामित सदस्य सी सदानंद मास्टर ने भाषण के दौरान अपने दोनों आर्टिफिशियल लिंब्स (पैर) निकालकर टेबल पर रख दिए और 1994 में उनपर हुए अटैक की कहानी बताने लगे। उन्होंने कहा कि वामपंथियों ने हमला करके उनके दोनों पैर काट डाले थे। सदानंदन ने कहा कि संसद में लोकतंत्र-लोकतंत्र का शोर बहुत सुनाई देता है लेकिन लोकतंत्र की बात करने वाले ही कुछ लोगों ने एक मजबूत पैर वाले व्यक्ति को दोनों पैर ही काट दिए।

उन्होंने कहा, “ये मेरे दो पैर हैं। जब मैं आज ‘लोकतंत्र’ पर लेक्चर सुनता हूं, तो मुझे सच याद करने पर मजबूर होना पड़ता है। 31 वर्ष पहले, इन्हीं CPI(M) के लोगों ने मुझ पर हमला किया था और बेरहमी से मेरे पैर काट दिए थे।” उन्होंने कहा, कभी मेरे भी दो मजबूत पैर थे लेकिन आज इन आर्टिफिशियल लिंब्स के भरोसे चलना पड़ता है।

उन्होंने कहा, मैं अपनी बहन की शादी की बात करके अपने चाचा के घर से वापस लौट रहा था। जब मैं बस से उतर रहा था तभी कुछ लोगों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और सड़क पर गिरा दिया। उन लोगों ने मेरे दोनों पैर काट दिए। वे लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।

कौन हैं सी सदानंदन मास्टर

सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सी सदानंदन से कहा कि वे कृपया अपने लिंब्स टेबल से हटा लें। सी सदानंदन मास्टर केरल में बीजेपी यूनिट के उपाध्यक्ष हैं। राजनीति में आने से पहले वह स्कूल के अध्यापक के तौर पर कार्य करते थे। सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हुए सदन में किसी वस्तु के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदानंदन मास्टर ने कहा कि लोकतंत्र, सहिष्णुता और मानवता की बात करने वाले लोग बेहिचक राजनीतिक हिंसा करते हैं।

बीजेपी ने वामपंथी दलों पर साधा निशाना

मास्टर ने अंत में कहा कि सीपीआई-एम द्वारा किए गए अत्याचार की वजह से आज वह सदन में खड़े होकर भाषण नहीं दे सकते हैं। इसका उन्हें बेहद खेद है। बीजेपी ने इसको लेकर लेफ्ट पार्टियों को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने कहा, यह लाल आतंक का असली चेहरा है: लोकतंत्र का उपदेश देना, जबकि क्रूरता का अभ्यास करना। दशकों तक, ऐसी हिंसा राजनीतिक संरक्षण और वैचारिक चुप्पी के तहत पनपती रही। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में, देश ने एक लाल रेखा खींच दी है। सी. सदानंदन मास्टर को संसद में लाकर, पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि पीड़ितों की आवाज अब वहां गूंजे जहां कानून बनते हैं। इस तरह वामपंथी उग्रवाद को खत्म किया जा रहा है- न सिर्फ बल से बल्कि सच्चाई, साहस और न्याय से।

Kerala rajya sabha tv
