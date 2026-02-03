भाजपा सांसद ने जब संसद में निकाल रख दिए अपने पैर, बोले- वामपंथियों ने इन्हें काट डाला

संक्षेप: राज्यसभा में सोमवार को कार्यवाही के दौरान केरल से नामित सदस्य सी सदानंदन मास्टर ने अपने दोनों आर्टिफिशियल लिंब्स निकालकर टेबल पर रख दिए। उन्होंने 31 साल पुरानी घटना बताते हुए कहा कि CPI-M के लोगों ने मेरे पैर काट दिए।

बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक ऐसी भी तस्वीर दिखी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राज्यसभा में नामित सदस्य सी सदानंद मास्टर ने भाषण के दौरान अपने दोनों आर्टिफिशियल लिंब्स (पैर) निकालकर टेबल पर रख दिए और 1994 में उनपर हुए अटैक की कहानी बताने लगे। उन्होंने कहा कि वामपंथियों ने हमला करके उनके दोनों पैर काट डाले थे। सदानंदन ने कहा कि संसद में लोकतंत्र-लोकतंत्र का शोर बहुत सुनाई देता है लेकिन लोकतंत्र की बात करने वाले ही कुछ लोगों ने एक मजबूत पैर वाले व्यक्ति को दोनों पैर ही काट दिए।

उन्होंने कहा, “ये मेरे दो पैर हैं। जब मैं आज ‘लोकतंत्र’ पर लेक्चर सुनता हूं, तो मुझे सच याद करने पर मजबूर होना पड़ता है। 31 वर्ष पहले, इन्हीं CPI(M) के लोगों ने मुझ पर हमला किया था और बेरहमी से मेरे पैर काट दिए थे।” उन्होंने कहा, कभी मेरे भी दो मजबूत पैर थे लेकिन आज इन आर्टिफिशियल लिंब्स के भरोसे चलना पड़ता है।

उन्होंने कहा, मैं अपनी बहन की शादी की बात करके अपने चाचा के घर से वापस लौट रहा था। जब मैं बस से उतर रहा था तभी कुछ लोगों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और सड़क पर गिरा दिया। उन लोगों ने मेरे दोनों पैर काट दिए। वे लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।

कौन हैं सी सदानंदन मास्टर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सी सदानंदन से कहा कि वे कृपया अपने लिंब्स टेबल से हटा लें। सी सदानंदन मास्टर केरल में बीजेपी यूनिट के उपाध्यक्ष हैं। राजनीति में आने से पहले वह स्कूल के अध्यापक के तौर पर कार्य करते थे। सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हुए सदन में किसी वस्तु के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदानंदन मास्टर ने कहा कि लोकतंत्र, सहिष्णुता और मानवता की बात करने वाले लोग बेहिचक राजनीतिक हिंसा करते हैं।