आज कितने बजे भारत आएंगे पुतिन? लैंड करते ही शुरू होगा प्रोग्राम, कल का दिन होगा सबसे खास

संक्षेप: कल यानी 5 दिसंबर का दिन खास है। पुतिन की यात्रा की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में त्रि-सेवा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंच रहे हैं। यह उनकी चार साल बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जो 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए हो रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पुतिन शाम 6:30 बजे नई दिल्ली में उतरेंगे और लैंड करते ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में शाम को निजी डिनर का आयोजन करेंगे। कल यानी 5 दिसंबर का दिन सबसे खास होगा, जब द्विपक्षीय बैठकें, समझौते और राज्य भोज होगा। यह यात्रा दोनों देशों के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मौका है। पुतिन 4-5 दिसंबर तक भारत में रहेंगे। क्रीमलिन ने इसे 'महत्वपूर्ण' बताते हुए कहा है कि राजनीति, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पूर्ण चर्चा होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लैंडिंग के बाद डिनर पुतिन का विशेष विमान आज शाम 6:35 बजे (IST) पालम एयर फोर्स स्टेशन पर उतरेगा। यहां से सीधे प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पहुंचकर वे पीएम मोदी के साथ निजी डिनर में शामिल होंगे। यह डिनर यात्रा का अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जहां दोनों नेता वैश्विक मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत करेंगे। यह परंपरा जुलाई 2024 में मॉस्को में मोदी की यात्रा के दौरान पुतिन द्वारा किए गए स्वागत का जवाब है। सूत्र बताते हैं कि डिनर में रूसी व्यंजनों के साथ भारतीय तड़के का मिश्रण होगा। पुतिन के साथ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, जो इस डिनर को द्विपक्षीय वार्ता का प्रारंभिक मंच बनाएंगे।

इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पुतिन का 2022 के यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत का पहला दौरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह यात्रा रूस के लिए वैश्विक साझेदार के रूप में भारत की अहमियत को रेखांकित करती है, जबकि भारत के लिए यह अमेरिका के साथ संतुलन बनाए रखने का एक संदेश है।

कल का दिन: शिखर सम्मेलन से स्टेट बैनक्वेट तक- सबसे खास मोमेंट्स कल यानी 5 दिसंबर का दिन खास है। पुतिन की यात्रा की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में त्रि-सेवा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद 23वीं भारत-रूस शिखर वार्ता होगी। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए दोपहर भोज की भी मेजबानी करेंगे तथा पुतिन सुबह राजघाट भी जाएंगे।

शिखर वार्ता के बाद पुतिन रूस के सरकारी प्रसारक के भारत चैनल की शुरुआत करेंगे, जिसके पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद पुतिन शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे भारत से प्रस्थान करेंगे। शिखर वार्ता में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में खरीद के कारण बढ़ते व्यापार घाटे का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है।

मोदी और पुतिन के बीच शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे ‘मॉड्यूलर रिएक्टर’ के क्षेत्र में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। माना जा रहा है इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाह रहेगी।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा से पहले बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा मानकों के कारण उनके ठहरने के स्थान के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पुतिन के आगमन से लेकर प्रस्थान तक हर गतिविधि पर संयुक्त रूप से काम कर रहीं कई सुरक्षा इकाइयां नजर बनाए रखेंगी।

अधिकारी ने कहा- मिनट दर मिनट समन्वय जारी है, और सभी संबंधित एजेंसियों को पूरे समय अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कड़ी निगरानी के लिए 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारी मार्ग सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और उन क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं, जहां से रूसी राष्ट्रपति गुजर सकते हैं।

एक अन्य अधिकारी ने कहा- वीवीआईपी आवाजाही के लिए सभी मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों को असुविधा कम हो, इसके लिए समय-समय पर यातायात परामर्श जारी किया जाएगा। ड्रोन रोधी प्रणाली भी तैनात की जाएंगी। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और पुतिन की निजी सुरक्षा टीम ने एक बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसके तहत स्वैट टीमें, आतंकवाद रोधी इकाइयां, स्नाइपर और त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं। इसके अलावा, उच्च-गुणवत्ता वाले सीसीटीवी नेटवर्क और तकनीकी निगरानी प्रणालियां भी यात्रा से जुड़े सभी क्षेत्रों में सक्रिय कर दी गई हैं।