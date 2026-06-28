21 जुलाई को मंच बनाने की नहीं मिली इजाजत तो क्या करेंगी ममता बनर्जी? महुआ मोइत्रा ने बताया

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले इस गुट ने कोलकाता पुलिस से पारंपरिक स्थल विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई की रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है, जैसा कि पिछले कई दशकों से होता आ रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद संकट के दौर से गुजर रही तृणमूल कांग्रेस (TMC) अब दो धड़ों में पूरी तरह बंट चुकी है। राज्य की सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी पर से ममता बनर्जी का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। वर्तमान में पार्टी कालीघाट-तृणमूल और ऋतब्रत-तृणमूल नाम के दो गुटों में विभाजित हो गई है। इस अंदरूनी कलह के बीच अब टीएमसी के सबसे बड़े वार्षिक राजनीतिक कार्यक्रम 21 जुलाई 'शहीद दिवस' को लेकर दोनों गुटों में खींचतान तेज हो गई है।

इस विवाद के बीच कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए विपक्ष और प्रशासन को चुनौती दी है। महुआ मोइत्रा ने कहा, "अगर हमें 21 जुलाई की रैली करने की अनुमति नहीं दी गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हम सब गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन 21 जुलाई का कार्यक्रम हर हाल में होगा। अगर हमें मंच बनाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो ममता बनर्जी जीप या जिप्सी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर माइक थामेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। बैठक 100 प्रतिशत होकर रहेगी।"

दोनों गुटों ने खुद को बताया असली यह विवाद तब और गहरा गया जब दोनों ही गुटों ने खुद को असली तृणमूल बताते हुए शहीद दिवस मनाने के लिए कोलकाता पुलिस को पत्र लिख दिया। सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले इस गुट ने कोलकाता पुलिस से पारंपरिक स्थल विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई की रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है, जैसा कि पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। दूसरी तरफ, ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को वास्तविक टीएमसी बताते हुए शहीद दिवस के आयोजन के लिए सीधे पुलिस कमिश्नर को पत्र सौंप दिया है।

क्या ममता बनर्जी से छिन जाएगा सिंबल? 2011 में सत्ता में आने के बाद टीएमसी की पहली 21 जुलाई की रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई थी, जिसके बाद से यह लगातार विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित होती रही है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऋतब्रत का गुट लगातार दावा कर रहा है कि वे ही असली तृणमूल हैं। दूसरी ओर, ममता गुट के वफादार कुणाल घोष का कहना है कि ममता बनर्जी का चेहरा ही पार्टी का असली प्रतीक है। कालीघाट-तृणमूल ने पार्टी के नाम और प्रतीक के अवैध इस्तेमाल को लेकर ऋतब्रत गुट के खिलाफ कई थानों में शिकायत दर्ज कराई है, हालांकि ऋतब्रत गुट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है।