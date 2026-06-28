21 जुलाई को मंच बनाने की नहीं मिली इजाजत तो क्या करेंगी ममता बनर्जी? महुआ मोइत्रा ने बताया
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले इस गुट ने कोलकाता पुलिस से पारंपरिक स्थल विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई की रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है, जैसा कि पिछले कई दशकों से होता आ रहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद संकट के दौर से गुजर रही तृणमूल कांग्रेस (TMC) अब दो धड़ों में पूरी तरह बंट चुकी है। राज्य की सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी पर से ममता बनर्जी का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। वर्तमान में पार्टी कालीघाट-तृणमूल और ऋतब्रत-तृणमूल नाम के दो गुटों में विभाजित हो गई है। इस अंदरूनी कलह के बीच अब टीएमसी के सबसे बड़े वार्षिक राजनीतिक कार्यक्रम 21 जुलाई 'शहीद दिवस' को लेकर दोनों गुटों में खींचतान तेज हो गई है।
इस विवाद के बीच कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए विपक्ष और प्रशासन को चुनौती दी है। महुआ मोइत्रा ने कहा, "अगर हमें 21 जुलाई की रैली करने की अनुमति नहीं दी गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हम सब गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन 21 जुलाई का कार्यक्रम हर हाल में होगा। अगर हमें मंच बनाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो ममता बनर्जी जीप या जिप्सी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर माइक थामेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। बैठक 100 प्रतिशत होकर रहेगी।"
दोनों गुटों ने खुद को बताया असली
यह विवाद तब और गहरा गया जब दोनों ही गुटों ने खुद को असली तृणमूल बताते हुए शहीद दिवस मनाने के लिए कोलकाता पुलिस को पत्र लिख दिया। सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले इस गुट ने कोलकाता पुलिस से पारंपरिक स्थल विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई की रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है, जैसा कि पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। दूसरी तरफ, ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को वास्तविक टीएमसी बताते हुए शहीद दिवस के आयोजन के लिए सीधे पुलिस कमिश्नर को पत्र सौंप दिया है।
क्या ममता बनर्जी से छिन जाएगा सिंबल?
2011 में सत्ता में आने के बाद टीएमसी की पहली 21 जुलाई की रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई थी, जिसके बाद से यह लगातार विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित होती रही है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऋतब्रत का गुट लगातार दावा कर रहा है कि वे ही असली तृणमूल हैं। दूसरी ओर, ममता गुट के वफादार कुणाल घोष का कहना है कि ममता बनर्जी का चेहरा ही पार्टी का असली प्रतीक है। कालीघाट-तृणमूल ने पार्टी के नाम और प्रतीक के अवैध इस्तेमाल को लेकर ऋतब्रत गुट के खिलाफ कई थानों में शिकायत दर्ज कराई है, हालांकि ऋतब्रत गुट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
पार्टी के अस्तित्व पर संकट
तृणमूल कांग्रेस का घर पूरी तरह बिखर चुका है। पार्टी के बहुसंख्यक विधायकों और पार्षदों की बैठकों से अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तस्वीरें गायब होने लगी हैं। यहां तक कि पार्टी के बैंक खातों पर भी ताले लग चुके हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पार्टी का चुनावी प्रतीक भी ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएगा? 21 जुलाई की रैली को लेकर होने वाला यह शक्ति प्रदर्शन राज्य की राजनीति की अगली दिशा तय करेगा।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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