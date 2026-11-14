दुनिया में बढ़ती उथल-पुथल के बीच भारत का क्या होगा रुख? जयशंकर ने बताया फॉर्मूला

नई दिल्ली में आयोजित 24वें 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में 'हिंदुस्तान टाइम्स' के एडिटर-इन-चीफ आर सुकुमार से बातचीत करते हुए जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक हालात पर खुलकर अपनी बात रखी। इस साल समिट की थीम 'न्यू रूल्स, न्यू रियलिटीज' रखी गई है।

एस जयशंकर ने कहा कि इस तूफानी माहौल में सही रास्ता निकालने के लिए भारत के पास एक ही कंपास है।

'दुनिया इस वक्त जिस भारी उथल-पुथल और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, वह अभी कुछ साल और शायद इस दशक के आखिर तक जारी रह सकती है।' विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने साफ किया कि इस तूफानी माहौल में सही रास्ता निकालने के लिए भारत के पास एक ही कंपास है, और वह है 'राष्ट्रहित का नजरिया'।

नई दिल्ली में आयोजित 24वें 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में 'हिंदुस्तान टाइम्स' के एडिटर-इन-चीफ आर सुकुमार से बातचीत करते हुए जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक हालात पर खुलकर अपनी बात रखी। इस साल समिट की थीम 'न्यू रूल्स, न्यू रियलिटीज' रखी गई है।

'दुनिया एक ऐसा जहाज, जो तूफानी समंदर से गुजर रहा' विदेश मंत्री ने मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर की तुलना एक ऐसे जहाज से की, जो कई तरह के संघर्षों और तनाव के बीच तूफानी समंदर को पार करने की कोशिश कर रहा है। अपनी बातचीत में उन्होंने पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) और यूक्रेन में जारी युद्ध के साथ-साथ अफ्रीका के कई हिस्सों में चल रहे संकटों का भी जिक्र किया।

जयशंकर का मानना है कि पूरी दुनिया की व्यवस्था में इस वक्त एक बड़ा बदलाव और नया तालमेल (री-एडजस्टमेंट) देखने को मिल रहा है, जिसमें नई शक्तियां उभर कर सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही खींचतान इस वैश्विक तनाव की एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन यही इकलौता कारण नहीं है। ऐसे मुश्किल वक्त में देश के लिए एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व बेहद जरूरी हो जाता है।

भारत को आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? HTLS 2026 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि देश में औद्योगीकरण काफी बढ़ा है, लेकिन अब भारत को एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के रूप में खुद को तैयार करना होगा।

उन्होंने कहा कि इसके लिए पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को भी मजबूत करना होगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश और लाइफ साइंस सेक्टर को भी आगे बढ़ाना जरूरी है।

जयशंकर ने कहा कि दुनिया में जारी उथल-पुथल के बीच आगे बढ़ने के लिए भारत को कई स्तरों पर काम करना होगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले एस जयशंकर? भारत और अमेरिका के बीच अटकी ट्रेड डील पर भी जयशंकर ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया गया है और जो आखिरी कुछ पेंच फंसे हैं, वे नई दिल्ली के बजाय अमेरिकी पक्ष की तरफ ज्यादा हैं।