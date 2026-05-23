राज्यसभा चुनाव के बाद क्या होगी भाजपा सांसदों की संख्या, कांग्रेस का भी जान लें हाल
महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की एक-एक सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। जिन 26 सीटों के लिए चुनाव एवं उपचुनाव हो रहा है उनमें एनडीए के पास 18 सीटें हैं और इनमें भी 12 सीटें भाजपा की हैं।
राज्यसभा की 24 सीट के लिए निर्वाचन आयोग 18 जून को चुनाव कराएगा। दो सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। इस चुनाव से उच्च सदन के अंकगणित में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं। राजनीतिक समीकरण बनने पर भाजपा को अधिकतम एक सीट और कांग्रेस को दो सीटों का लाभ हो सकता है। एनडीए को भी दो सीटों का लाभ होने की संभावना बन रही है। हालांकि, क्षेत्रीय दलों के समीकरण इससे प्रभावित होंगे।
निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल आगामी दो महीने में समाप्त होने के मद्देनजर उच्च सदन की 24 सीट के लिए चुनाव कराने की शुक्रवार को घोषणा की। 18 जून को होने वाले चुनाव में आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की चार-चार सीट, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तीन-तीन सीट, झारखंड की दो सीट तथा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम की एक-एक सीट शामिल हैं।
महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की एक-एक सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। जिन 26 सीटों के लिए चुनाव एवं उपचुनाव हो रहा है उनमें एनडीए के पास 18 सीटें हैं और इनमें भी 12 सीटें भाजपा की हैं। इसके अलावा चार सीटें कांग्रेस, तीन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के पास हैं। भाजपा की खाली होने वाली सीटों में गुजरात से तीन, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से दो-दो और अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और मणिपुर से एक-एक सीट शामिल हैं।
विधानसभाओं के दलीय आंकड़ों को देखते हुए कर्नाटक से कांग्रेस के तीन राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान से उसके एक-एक उम्मीदवार चुने जा सकते हैं। झारखंड में कांग्रेस, झामुमो और अन्य सहयोगी दलों के कुल 56 विधायक हैं। इस आधार पर उन्हें राज्यसभा की दोनों सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस झामुमो से राज्यसभा की एक सीट मांग सकती है। यदि ऐसा होता है तो वह कुल छह सीटें हासिल कर सकती हैं। कांग्रेस के 29 सदस्य हैं, जिनमें चार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके पांच सदस्य चुनकर आ सकते हैं। ऐसे में उसके 30 सदस्य होने की संभावना है। अगर झामुमो से एक सीट मिलती है तो 31 हो सकते हैं यानी दो सीटों का लाभ।
भाजपा के 12 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विधानसभाओं के संख्या बल के आधार पर भाजपा के कुल 11 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। ऐसे में उसे एक सीट का नुकसान हो सकता हैं। अभी राज्यसभा में एनडीए के 147 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा की सदस्य संख्या 113 है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें