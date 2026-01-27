Hindustan Hindi News
दावोस में बिल्डरों और ठेकेदारों का क्या काम था? आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज

दावोस में बिल्डरों और ठेकेदारों का क्या काम था? आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज

संक्षेप:

शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच में बिल्डरों और ठेकेदारों का क्या काम था। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर इनडायरेक्ट तंज कसा है। 

Jan 27, 2026 12:31 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) राजनीतिक नेताओं, निवेशकों और नवाचारकर्ताओं को एक मंच पर लाता है, लेकिन यह मंच घरेलू बिल्डरों और ठेकेदारों से जुड़ने का स्थान नहीं हो सकता। ठाकरे ने ‘लिंक्डइन’ पर एक पोस्ट में दावोस में विश्व आर्थिक मंच में जाने वाले मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे आसानी से उपलब्ध लोगों से मिलने के निरर्थक तमाशे में न उलझें, बल्कि दुनिया के साथ जुड़ें।

उन्होंने डब्ल्यूईएफ में उपस्थित रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘ऐसे मंच पर, हम अपने गृह राज्य के उन बिल्डरों और ठेकेदारों से बातचीत करने में व्यस्त नहीं रह सकते जो हमारी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से अनुमति मांग रहे हैं। बल्कि, हमें उनके संपर्कों का उपयोग करके राज्य के एजेंडे को विश्व स्तर पर और आगे बढ़ाना चाहिए।’’

फडणवीस ने पिछले सप्ताह दावोस में कहा था कि महाराष्ट्र ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 30 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उद्योगों, सेवाओं, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में 40 लाख तक नौकरियां सृजित हो सकती हैं।

शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने दावोस जाने वाले नेताओं के यात्रा खर्च को सार्वजनिक करने की मांग की थी।राउत ने पिछले सप्ताह कहा था कहा, "भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस में पिकनिक मना रहे हैं। भारतीय दृष्टिकोण से दावोस सम्मेलन हास्यास्पद है।’’

