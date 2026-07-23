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Explainer: महज 30 रुपये बढ़ा था मेस बिल, छात्रों ने उखाड़ फेंकी सरकार; क्या था नवनिर्माण आंदोलन?

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में CJP का 'कॉकरोच आंदोलन' और NEET पेपर लीक का बवाल 1974 के गुजरात 'नवनिर्माण आंदोलन' की याद दिला रहा है। जानिए कैसे छात्रों के एक छोटे से मुद्दे ने पूरी सरकार गिरा दी थी।

महज 30 रुपये बढ़ा था मेस बिल, छात्रों ने उखाड़ फेंकी सरकार; क्या था नवनिर्माण आंदोलन?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का आंदोलन इन दिनों देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। NEET 2026 पेपर लीक से भड़के छात्र, 'चलो संसद' मार्च, पुलिस का लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग- यह सब बता रहा है कि छात्रों का गुस्सा चरम पर है। शुरुआत में जिसे सिर्फ एक 'ऑनलाइन मीम' या सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से जन्मा मजाक समझा गया था वह आज सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब छात्रों के किसी मुद्दे ने सत्ता की चूलें हिला दी हों। जब भी सत्ता ने छात्रों के गुस्से को कमतर आंका है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसका सबसे सटीक और ऐतिहासिक उदाहरण है- 1974 का गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जो हॉस्टल के मेस बिल में महज 30 रुपये की बढ़ोतरी से शुरू हुआ और जिसने एक पूर्ण बहुमत वाली राज्य सरकार को उखाड़ फेंका।

महज 30 रुपये से शुरू हुई थी बगावत!

बात दिसंबर 1973 की है। देश में महंगाई चरम पर थी और राशन की कमी से आम आदमी बेहाल था। इसी दौरान, अहमदाबाद के एल.डी. इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के मेस (खाने) का बिल 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति माह कर दिया गया।

छात्रों के लिए यह बढ़ोतरी बर्दाश्त से बाहर थी। 20 दिसंबर 1973 को एल.डी. इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इसके खिलाफ हड़ताल कर दी। 3 जनवरी 1974 आते-आते यह आग गुजरात यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें हुईं, और देखते ही देखते यह सिर्फ एक कॉलेज की कैंटीन का मुद्दा नहीं रहा; यह पूरे गुजरात के युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन गया।

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'नवनिर्माण युवक समिति' और भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला

छात्रों की इस हड़ताल में जल्द ही वकील, प्रोफेसर, मिडिल क्लास और मजदूर भी शामिल हो गए। आंदोलन को दिशा देने के लिए 'नवनिर्माण युवक समिति' का गठन किया गया। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस के चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। सड़कों पर उतरे युवा सिर्फ मेस का बिल वापस लेने की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका सीधा नारा मुख्यमंत्री को हटाने का था। जनता के बीच भ्रष्टाचार को लेकर इतना गुस्सा था कि मुख्यमंत्री को उनके विरोधियों द्वारा 'चिमन चोर' तक कहा जाने लगा।

जनवरी 1974 के अंत तक पूरे गुजरात में बंद, प्रदर्शन और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें आम हो गईं। कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना को बुला लिया गया। पुलिस फायरिंग में लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं टूटा।

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जब एक चुनी हुई सरकार को देना पड़ा इस्तीफा

छात्रों के उग्र होते प्रदर्शन और राष्ट्रीय दबाव के आगे आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दखल देना पड़ा। 9 फरवरी 1974 को, भारी दबाव के बीच मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। लेकिन छात्रों की मांग यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने विधानसभा भंग करने की मांग की। मार्च 1974 में मोरारजी देसाई भी छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए। अंततः 16 मार्च 1974 को गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

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आज के 'कॉकरोच आंदोलन' के लिए क्या है सबक?

आजाद भारत के इतिहास में नवनिर्माण आंदोलन एकमात्र ऐसा सफल छात्र आंदोलन है, जिसने एक चुनी हुई सरकार को भंग करने पर मजबूर कर दिया। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर बाद में जयप्रकाश नारायण (JP) ने अपना ऐतिहासिक 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन शुरू किया था। आज जंतर-मंतर पर बैठा CJP का युवा भी उसी हताशा से गुजर रहा है। NEET में धांधली और बेरोजगारी का मुद्दा उनके लिए 1974 के मेस बिल जितना ही बुनियादी है। इतिहास गवाह है कि जब बिना किसी स्थापित राजनीतिक गॉडफादर के छात्र सड़कों पर उतरते हैं, तो वह लहर किसी भी व्यवस्था का 'पेस्ट कंट्रोल' करने की ताकत रखती है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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