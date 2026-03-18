क्या था शेख हसीना का 2 साल पुराना 'ईसाई स्टेट' वाला दावा? मैथ्यू वैनडाइक की गिरफ्तारी से चर्चा तेज

कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ इन घटनाओं को आपस में जोड़कर देख रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट संबंध सामने नहीं आया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह क्षेत्रीय अस्थिरता और बाहरी हस्तक्षेप का संकेत हो सकता है।

भारत के पूर्वोत्तर में हाल ही में हुई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक गुप्त कार्रवाई ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक संभावित भू-राजनीतिक साजिश की चर्चा को भी हवा दे दी है। दरअसल, NIA ने 13 मार्च को एक अमेरिकी भाड़े के लड़ाके मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी की है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ अवैध गतिविधि है या किसी बड़े खेल की शुरुआत?

शेख हसीना का पुराना बयान फिर चर्चा में दूसरी तरफ, इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वह बयान फिर से चर्चा में है, जिसे कभी “अतिशयोक्ति” मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था। 2024 में छात्रों के हिंसक विद्रोह के बीच सत्ता से हटाए जाने से कुछ महीने पहले शेख हसीना ने एक "गोरे आदमी" की कथित साज़िश के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने तब दावा किया था कि एक विदेशी शक्ति बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्सों को मिलाकर ‘ईसाई राज्य’ बनाने की योजना पर काम कर रही है। उस समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था।

क्या है पूरा मामला? अब दो साल बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के आरोप में मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ़्तारी ने विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये घटनाएँ आपस में जुड़ी हो सकती हैं। बता दें कि पिछले हफ़्ते एक गुपचुप ऑपरेशन में, NIA ने तीन हवाई अड्डों से इन विदेशी नागरिकों को गिरफ़्तार किया। इनमें अमेरिकी भाड़े का सैनिक मैथ्यू वैनडाइक भी शामिल है, जो दुनिया भर के संघर्ष वाले इलाकों में एक जाना-पहचाना नाम है।

पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी समूहों से जुड़े होने की आशंका NIA ने बताया कि ये विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आए थे, और फिर अवैध रूप से मिज़ोरम में घुसकर अशांत म्यांमार चले गए थे। विदेशियों को मिज़ोरम में प्रवेश करने के लिए 'प्रोटेक्टेड एरिया परमिट' (PAP) की ज़रूरत होती है। जांच एजेंसी का दावा है कि इन लोगों ने म्यांमार में सक्रिय एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स (EAGs) को हथियारों का प्रशिक्षण दिया और यूरोप से लाए गए ड्रोन की आपूर्ति की। इन गतिविधियों के भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी समूहों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।

कौन हैं मैथ्यू वैनडाइक? मैथ्यू वैनडाइक एक जाना-पहचाना नाम है, जो पहले लीबिया और सीरिया जैसे संघर्ष क्षेत्रों में सक्रिय रह चुका है। 2011 में लीबिया में युद्धबंदी (PoW) रह चुका है। वह “Sons of Liberty International” नामक संगठन का संस्थापक है। विभिन्न देशों में “सुरक्षा प्रशिक्षण” देने का उसका दावा रहा है। वैनडाइक ने सिरते (Sirte) की लड़ाई में भाग लिया, जो विद्रोहियों और गद्दाफी के वफादार बलों के बीच एक भीषण संघर्ष था। वैनडाइक ईसाई धर्म के लिए भी झंडा बुलंद करता रहा है।

विशेषज्ञों की राय इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ इन घटनाओं को आपस में जोड़कर देख रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट संबंध सामने नहीं आया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह क्षेत्रीय अस्थिरता और बाहरी हस्तक्षेप का संकेत हो सकता है। वहीं, कुछ इसे “अटकलें” मानते हुए ठोस सबूतों की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इस बीच, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने राज्य में विदेशी लड़ाकों की आवाजाही को लेकर चिंता जताई हैं। उन्होंने विधानसभा में बताया था कि यूक्रेन युद्ध से जुड़े कुछ लोग म्यांमार के चिन राज्य में विद्रोही समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं।