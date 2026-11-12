क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा? उनकी मौत के बाद पूरा नहीं कर सकीं सोनिया
डॉक्टर की बातों से सोनिया गांधी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने बताया कि उन्हें शारीरिक रूप से बहुत बुरा महसूस हुआ। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा जैसे वे मर जाना चाहती हैं।
Rajiv Gandhi Last Wish: सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि उनके पति और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वह कौन सी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकी। सोनिया गांधी को इस बात का आज भी अफसोस है कि वह पूरी नहीं कर सकीं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष ने अपनी आत्मकथा में लिखा है राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें अचानक उनकी अंतिम इच्छा याद आई। उन्होंने इसके बारे में डाक्टर को बताया। बाद में डॉक्टर का जवाब सुनकर वह पूरी तरह से टूट गईं।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है, ''अचानक राजीव को देखने की तीव्र इच्छा हुई। बार-बार इंतजार करने के लिए कहे जाने के बावजूद मैं उनसे मिलने की जिद पर अड़ी रही। तभी मुझे याद आया कि राजीव ने अपनी आंखें दान करने का फैसला किया था। उनकी मां ने भी अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। इस दुखद घटना और अफरा-तफरी के बीच मैं भूल गई।''
डॉक्टर का जवाब सुनकर सोनिया को लगा था झटका
राजीव गांधी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए सोनिया गांधी परिवार के डॉक्टर को बताया। उन्होंने पूछा, "क्या डॉ. माथुर यहां हैं? मुझे उनसे तुरंत बात करनी है। यह बहुत जरूरी है।" सोनिया आगे लिखती हैं कि डॉक्टर ने बहुत रूखे लहजे में उनसे कहा, "आंखें? आप किस बारे में बात कर रही हैं? अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं!"
डॉक्टर की बातों से सोनिया गांधी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने बताया कि उन्हें शारीरिक रूप से बहुत बुरा महसूस हुआ। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा जैसे वे मर जाना चाहती हैं और काश वे राजीव के साथ होतीं जब उनका निधन हुआ। उस समय प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी रहीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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